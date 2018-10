Maltempo | Borrelli | “Non si può fare polemica sul numero delle allerte | anche con quelle

meteoweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Ilnon è governabile, non si puòsulperché congialle si può morire e abbiamo visto quello che è accaduto al Raganello“: lo ha dichiarato oggi a Rimini il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo. “Quello che conta è aiutare i sindaci per diramare l’allerta e far arrivare ai cittadini l’informazione che serve per mettere in sicurezza la propria incolumità“. “Su questi temi stiamo lavorando, Dipartimento nazionale, Regioni e Anci, perché abbiamo avviato un percorso per la creazione di una piattaforma nazionale di allerta meteo della popolazione che in modo completamente automatizzato arrivi a tutti quanti i cittadini“. L'articolo: “Non si puòsulcongialle si può morire” ...