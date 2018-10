' Mai più Barbara D' Urso | facevo il suo burattino' | sfogo clamoroso | l' ex pupillo la

Desirée - Di Maio : 'Più poteri al sindaco di Roma' : 'Giustizia per Desirèe Mariottini! È questo il grido di dolore che oggi si leva dal quartiere San Lorenzo e la gente ha ragione a essere incazzata. E lo sono anche io. Desirèe aveva 16 anni ed è stata ...

Eccezionale scoperta sui fondali marini : la nave più antica Mai ritrovata - straordinariamente simile a quella di Ulisse : I fondali del Mar Nero si rivelano essere ancora una volta come un grande scrigno dal quale, ogni tanto, “emergono” pezzi di storia così antica da essere quasi dimenticata. Risale a 2400 anni fa ed è praticamente intatta la nave ritrovata qualche giorno fa: è la più antica al mondo mai rinvenuta dall’uomo. Si tratta di un’imbarcazione lunga 23 metri, usata per i commerci e originaria della Grecia classica scoperta da una ...

La presa su Roma. Salvini sferza la Raggi e lancia l'Opa sulla Capitale. Di Maio corre ai ripari : "Più poteri alla sindaca" : "Pijamose Roma e pijamosela mò, prima che 'o faccia quarcun'artro". L'adagio ha travalicato il contesto in cui è stato pronunciato, quello della serie di grandissimo successo Romanzo criminale, ed è diventato un divertito claim popolare. Un po' quello che ha in mente Matteo Salvini. Il progetto di "presa di Roma" di matrice leghista ha come orizzonte le urne. Che potrebbero essere montate nelle scuole della capitale molto ...

Di Maio : più poteri al sindaco di Roma : 20.35 "Roma è una realtà unica. Ma la sua gestione è ancora quella ordinaria. Per questo è necessario intervenire al più presto con un decreto per ampliare i poteri del sindaco di Roma e dotarlo di strumenti adatti per affrontare la Capitale e i suoi problemi". Così il vice premier Di Maio su Facebook. Il leader M5s propone "più fondi per la prevenzione dei reati", potere di sgomberare "immobili occupati in pieno centro" e riaccompagnare gli ...

Manovra bocciata dall'Ue : deviazione netta del Governo/ Ultime notizie - Giorgetti : "Mai più supini all'Europa" : Manovra Economica 2019: Commissione Ue boccia l'Italia, ecco cosa succede ora. Ultime notizie, Salvini-Di Maio a Moscovici: 'non si cambia'.

Forza Italia finita - Giovanni Toti : 'Con questi dirigenti non vinceremo Mai più' : Facciamo in modo che democraticamente tutti possano esprimere la propria linea politica e scegliere i dirigenti preferiti? Ma quando mai! Discutiamo tutto in pochi, meno siamo meglio stiamo. Ragazzi, ...

Poweramp si aggiorna ed è più bello che Mai : Uno tra i Player Musicali migliori di sempre si aggiorna ad una nuova versione Beta che inaugura una grafica completamente rivista e nuove funzionalità Download APK Poweramp 3.0 Build 802 Beta Poweramp, storico Player Musicale, che non veniva aggiornata da molto tempo, riceve un corposo update nell’ultima versione 3.0 Beta che tra le tante novità […]

Marc Marquez orMai leggenda : è già il più forte di sempre? Nessuno come lui a 25 anni : Il fuoriclasse di Cervera sta scrivendo, gara dopo gara, la storia di questo sport, issandosi a 25 anni tra le leggende del motomondiale.

Italia 5 Stelle - Di Maio : 'Cambieremo l'Ue per renderla più umana' - Grillo : 'Togliere poteri al Capo dello Stato' : Conte: "Cammino ancora lungo, l'opposizione se ne faccia una ragione" - "Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione". Sono le parole del premier Giuseppe Conte ...

Italia 5 Stelle - Di Maio : 'Cambieremo l'Europa per renderla più umana' : Conte: "Cammino ancora lungo, resteremo fino al 2023" - "Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione". Sono le parole del premier Giuseppe Conte intervenuto sul palco ...

Di Maio a Mezzorainpiù : "Aspettiamo una risposta veloce dall'Ue. Contraddittorio porterà alla condivisione" : "La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole di salvaguardia, cioè i debiti che ci hanno lasciato i governi precedenti, e" la minore crescita "con il deficit quest'anno partivamo dal 2%", quindi lo sforamento è solo dello "0,4%". Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'In 1/2 Ora' su Rai Tre spiegando che si scontrano due modelli, "l'austerity" che ...