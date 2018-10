Maggiorazione prezzo OnePlus 6T rispetto a OnePlus 6 | ecco le cifre

optimaitalia

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Potremmo essere in presenza deldi6T, grazie alle anticipazioni fornite dal leaker Ishan Agarwal (un ragazzo che si è da poco affacciato in questo campo, ma che ha già dato prova di assoluta capacità). Il modello 'Mirror Black' con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, che coincide anche con la versione base, dovrebbe avere un costo di 559 euro.Quello con colorazione Mirror Midnight Black, e Purple (8GB di RAM e 128GB di storage) avere un cartellino di 589 euro, ed infine l'ultimo (Midnight Black), con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna costare 639 euro. Non c'è traccia della variante con 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, sparita completamente dai radar della società cinese. Ilper questo tipo di escalation ammonterebbe a 40 euroa quello di6, il cui modello di partenza costa 519 euro.al corrispettivo di attuale ...