M5s non si presenterà alle elezioni provinciali Festival delle correnti e degli

"Federica Sciarelli verso la direzione del Tg1" : ma non si rompe lo stallo Lega-M5s : Le nomine Rai saltano anche per questa settimana, il cda Rai non è stato ancora convocato: Lega e M5s non riescono a trovare...

TRIA ATTACCA CASALINO "VOLGARE"/ "Spread alle stelle - non si va avanti" : ministro Economia contro M5s e Lega : TRIA ATTACCA CASALINO: "Volgare". Il ministro dell'Economia contro M5s e Lega: "Spread alle stelle, non si va avanti. La Patrimoniale sarebbe misura distruttiva"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:47:00 GMT)

Scontro Tria-M5s. Il ministro contro Casalino : “Non commento volgarità e minacce” : Si riapre lo Scontro tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il M5s sull'audio in cui Rocco Casalino parla di una vendetta contro i tecnici del Mef. Il ministro afferma: "Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato". Replica il MoVimento: "Ci sorprende che il ministro Tria invece di fare valutazioni di merito e pulizia nel suo ministero li difenda a prescindere".Continua a leggere

Tria : ‘Spread a 320 insostenibile a lungo. Casalino? Non commento minacce’. M5s : ‘Pensi a fare pulizia al Mef’ : “Lo spread a 320 è un livello che non possiamo considerare di mantenere troppo a lungo”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato a “Porta a porta” ha analizzato la situazione dell’Italia dopo la bocciatura Ue sulla manovra. Ma ha anche specificato: “Non ci sono motivi fondamentali che giustifichino questi livelli. I fondamentali dell’Italia sono solidi”. Il problema “è ...

Mef - Tria contro Casalino 'Non commento volgarità e minacce'. M5s 'Faccia pulizia al ministero' : ... Giovanni Tria, parla in un'intervista a Famiglia cristiana e torna sulle minacce rivolte dal portavoce della presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, al ministero dell'Economia e ai suoi tecnici. '...

De Falco e Nugnes (M5s) dicono che così non voteranno il decreto sicurezza di Salvini : "Così il decreto non lo votiamo". I senatori M5s, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, non hanno dubbi: confermano la loro contrarietà al decreto sicurezza e annunciano che senza modifiche non voteranno a favore del decreto che si trova all'esame del Senato. In un video pubblicato su Il Fatto Quotidiano, i due senatori spiegano di non avere alcuna intenzione di ritirare gli emendamenti presentati, così come ...

Dl Sicurezza - senatori “ortodossi” M5s incontrano emissari di Di Maio : “Senza modifiche il decreto non lo votiamo” : Dura due ore l’incontro tra i senatori “ortodossi” del M5S De Falco, Nugnes e Morra e gli emissari di Luigi Di Maio, Cristina Belotti, portavoce del vicepresidente del Consiglio e leader pentastellato, accompagnato da Dario De Falco, capo segretaria di Palazzo Chigi e braccio destro dello stesso Di Maio. Oggetto dell’incontro gli emendamenti 5 stelle al decreto Sicurezza firmato dal leader della Lega, Matteo Salvini. ...

Gaetti (M5s) rassicura le associazioni : “I beni confiscati non torneranno in mano alle mafie” : Sabato scorso, nella cornice del festival "Restart" alla Casa Internazionale delle Donne, il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti del M5s ha rassicurato le associazioni antimafia sulle modalità di vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che saranno precisate negli emendamenti presentati dal MoVimento in parlamento.Continua a leggere

Decreto sicurezza - il no del senatore M5s De Falco 'Sui principi non cedo'. Ritirati emendamenti su legittima difesa : Politica legittima difesa, al Senato la Lega accelera. Ma i 5Stelle provano ad ammorbidire il testo di LIANA MILELLA

Parlamento Ue - M5s : “Né con Le Pen né con Salvini se fallisce nuovo gruppo. In Ue non ci sono e non ci saranno piani B” : Il Movimento 5 stelle smentisce che ci sia l’ipotesi di fare un accordo con Marine Le Pen o Matteo Salvini in Europa. Domenica 21 ottobre è stato lo stesso vicepremier Luigi Di Maio ad annunciare un nuovo progetto da realizzare a Bruxelles in vista delle elezioni Europee: la creazione di un nuovo gruppo con tutti i delusi di Pd e Forza Italia e quindi una strategia per rompere gli schemi tradizionali anche in Ue. Oggi la Stampa riporta ...

Decreto sicurezza e legittima difesa - tensione Lega-M5s. Il senatore De Falco 'Non ritiro i miei emendamenti' : Politica legittima difesa, al Senato la Lega accelera. Ma i 5Stelle provano ad ammorbidire il testo di LIANA MILELLA

Dl Sicurezza - il senatore M5s De Falco : “Non ritiro i miei emendamenti. Seguo indicazioni del Colle” : “Non ritiro i miei emendamenti al decreto Sicurezza, ci tengo in particolare a quelli sull’articolo 10″ sul diritto d’asilo. “La questione è molto semplice: sostanzialmente sto seguendo le indicazioni del presidente della Repubblica”. Non solo Nicola Morra e Paola Nugnes, anche il senatore M5s Gregorio De Falco ha fatto sapere che non toglierà le sue richieste di modifica al provvedimento in discussione in questo ...

'Sul condono a Ischia e sul dl sicurezza non accettiamo ricatti'. Parla Fattori - M5s - : Roma. A Italia 5 stelle lei non c'è andata. "Avevo impegni pregressi e improrogabili", si giustifica, quasi a escludere a priori che si trattasse di una diserzione in segno di protesta. E però il ...

Elezioni in Trentino - vince Fugatti. Lega primo partito - M5s non decolla : Il Trentino e l'Alto Adige consegnano a Matteo Salvini un pacchetto di consensi da spendere in chiave governo, ma anche in Europa. È il risultato delle Elezioni provinciali. «Vuol...