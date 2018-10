M5s | il presidente della Bce si allinea agli attacchi all' Italia

Elezioni Trentino - la Lega doppia il Pd (13 - 8%) e trascina il centrodestra : Fugatti nuovo presidente. M5s fermo al 7% : L’onda verde invade anche l’ultimo pezzo di Nord-Est. Dopo il tradizionale dominio del Veneto e il trionfo più recente in Friuli Venezia Giulia, la Lega ora conquista – con grandi numeri – anche il Trentino Alto Adige. A Trento la lista dei salviniani supera il 27% e trascina la coalizione di centrodestra alla conquista del governo della Provincia. Il suo candidato, il sottosegretario alla Sanità Maurizio Fugatti , è il nuovo presidente e non ...

BOERI - QUOTA 100 : “SI PERDONO 500 EURO AL MESE”/ M5s vs Presidente Inps : “140 mld per pensioni? Si vergogni” : BOERI “Interventi sulle pensioni costeranno 140 miliardi di EURO ”. Il Presidente Inps “Devastante il condono contributivo”. Il numero uno dell'Istituto ha parlato alla Camera(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:43:00 GMT)

Regionali Piemonte - chi è il candidato presidente del M5s Giorgio Bertola : il militante che lavorava nello staff : Il termine “Chiappendino” provoca in lui un sorriso: “Non si può confondere l’intesa istituzionale di due persone che lavorano per il bene dei cittadini: Chiara Appendino e Sergio Chiamparino sono diversi”. In futuro, forse, potrebbe esserci lui al posto dell’esponente Pd alla guida del Piemonte e l’intesa con la sindaca di Torino potrebbe essere migliore, nonostante qualcuno insinui una mancanza di sintonia: “Non si può considerare l’assenza di ...