Lutto nello sport | è morta a 38 anni la campionessa di volley Sara Anzanello

Il mondo del volley in Lutto - è morta a 38 anni Sara Anzanello : Nata a San Donà di Piave il 30 luglio 1980 aveva vinto in maglia azzurra il campionato del mondo 2002 e le due coppe del mondo 2007 e 2011. Aveva legato la sua carriera soprattutto a Novara: arrivata ...

F1 - tremendo Lutto in casa Ferrari : Arrivabene e l’intero team a Maranello anche nel week-end libero : Il team principal della Ferrari ha rivelato come sia venuto a mancare un giovane ingegnere della Squadra Corse, episodio che ha spinto l’intera squadra a riunirsi a Maranello nonostante il week-end libero tremendo lutto in casa Ferrari, il team di Maranello infatti ha dovuto fare i conti con la morte di un giovane ingegnere della Squadra Corse, venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato. photo4/Lapresse Un fulmine a ciel ...

Lutto choc nello spettacolo italiano. “Dovevamo fare grandi cose. E invece…” : Lutto nel mondo della musica italiana. Se ne è andata troppo giovane una delle voci del rock e dalla radio più amate. “Quelle cose che non vorresti mai leggere, né venire a sapere. Dovevamo fare grandi cose, purtroppo non sarà più possibile”, ha fatto sapere il collega e amico Gianpaolo Castaldo che non si aspettava di certo di ricevere la notizia della morte di Luisa Mann Buoni. La Buoni, voce rock e speaker di Radio2, aveva condotto ...

Tragedia Raganello - sindaco di Qualiano - Na - : Lutto cittadino : Qualiano, 21 ago., askanews, - Due vittime della Tragedia del Pollino, in Calabria, Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo, marito e moglie, genitori di due bimbe di di 10 e 12 anni, erano di Qualiano in ...

