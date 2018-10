Lutto nel mondo della pallavolo italiana | e' morta Sara Anzanello

Lutto nello sport : è morta a 38 anni la campionessa di volley Sara Anzanello : Anzanello è stata un'autentica bandiera della nazionale azzurra, con cui ha vinto l'oro ai Mondiali nel 2002. Nel 2013...

Volley in Lutto - Sara Anzanello ci ha lasciati. Una Campionessa del Mondo ci lascia a 38 anni : Una triste notizia scuote il Mondo della pallavolo: Sara Anzanello è purtroppo deceduta a soli 38 anni. L’ex giocatrice aveva sofferto di una grave epatite nel 2013 e si era poi sottoposta a un trapianto di fegato, ha lottato fino all’ultimo come una leonessa, proprio come ci aveva abituato a fare in campo nella sua gloriosa carriera. Oggi il triste annuncio che speravamo di non dover mai dare. La centrale di San Donà di Piave, che ...

Lutto nel mondo del giornalismo : morto Trossero - ex direttore dell'Eco del Chisone : Cordoglio in città per la scomparsa di Pier Giovanni Trossero, ex direttore del settimanale 'L'Eco del Chisone'. È mancato nella notte di lunedì 22 ottobre dopo una breve malattia, aveva 73 anni. Per ...

Lutto nel mondo della moda italiana. È morto Gilberto Benetton : Gilberto Benetton è morto all’età di 77 anni, dopo aver lottato a lungo con la malattia. Qualche mese fa dopo aver chiuso con successo l’operazione di Atlantia su Abertis, che lo aveva tenuto impegnato per tutto il 2017, era arrivato un brutto colpo, la morte del fratello minore Carlo, stroncato in pochi mesi da un tumore. Gilberto, che aveva due anni di più, ne era rimasto molto scosso e con lui i fratelli Luciano e Giuliana. Un altro ...

Lutto nel mondo dell'imprenditoria - addio a Gilberto Benetton : aveva 77 anni : La politica ha però sempre avuto una grande stima di lui come confermato dalla ricezione della legione di onore da parte del presidente francese Nicolas Sarkozy. L'ultimo grande business messo a ...

Lutto nell'imprenditoria : è morto Gilberto Benetton - capitano d'industria : Gilberto Benetton è morto. Gravemente malato da tempo, 77 anni, Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente...

Lutto nella politica : addio a Di Muro - bandiera della Dc negli anni Ottanta : Un pezzo di storia di Santa Maria Capua Vetere se ne andato. È morto Nicola Di Muro, bandiera della Democrazia Cristiana e figura di spicco degli anni 80/90, uomo in grado di decidere le...

