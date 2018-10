Luna Melis Video | per Manuel Agnelli può ancora migliorare X Factor 2018

Le under donne di X Factor 12 : il percorso di Luna Melis - Sherol Dos Santos e Martina Attili dalle audizioni ai live : In attesa della fase live, che andrà in onda con la prima puntata domani 25 ottobre, conosciamo meglio le under donne di X Factor 12. Le tre ragazze sono Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis, ma andiamo con ordine. Martina Attili è classe 2002 e proviene da Roma, ma a soli sedici anni è riuscita a convincere tutti e quattro i giudici alle audizioni. Nella prima fase di selezione, Martina si è presentata con un suo brano inedito ...

Luna Melis - chi è?/ Video - la ragazza ha stravolto le aspettative di Manuel Agnelli (Home Visit - X Factor 12) : Luna Melis, Video: questa giovane ragazza è riuscita letteralmente a stravolgere le aspettative di Manuel Agnelli dimostrando grande personalità e voglia di regalare sorrisi. (X Factor 12)(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:36:00 GMT)

X Factor : commossi per Sherol che canta ‘Listen’ e standing ovation per Luna Melis con ‘Black Widow’. Guarda il VIDEO : Sherol Dos Santos alle audizioni di X Factor aveva cantato un pezzo difficilissimo di Jennifer Hudson mostrando una voce che L'articolo X Factor: commossi per Sherol che canta ‘Listen’ e standing ovation per Luna Melis con ‘Black Widow’. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

X Factor 2018 - Bootcamp/ Le scelte di Manuel Agnelli e Fedez : Luna Melis boom - Gaston voce originale : Si completano i quintetti di Manuel Agnelli e Fedez nei Bootcamp di X-Factor 2018. Riavvolgiamo il nastro a ieri sera e scopriamo cosa è successo, coi commenti alle esibizioni.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 06:30:00 GMT)

Luna Melis - X Factor 2018/ Video - dopo “Io Canto” sorprende tutti con un potente mash-up : La giovanissima Luna Melis, nata nel 2012 a Uta, in provincia di Cagliari, ha superato le Audizioni di X Factor 2018 in maniera brillante portando in scena un mash-up voce e piano.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:55:00 GMT)