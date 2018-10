L' umiltà di Paola Egonu | Non mi sento un simbolo Tutte e 14 lo siamo

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Al ritorno in Italia dopo l'impresa quasi sfiorata in Giappone, l'accoglienza riservata a lei e ale altre azzurre dell'Italvolley è stata da superstar. Ma, intervistata da La Stampa, non si sente affatto tale:"Superstar io? No, assolutamente.14 superstar,allo stesso modo. Ovvio che sono molto contenta. Ovvio, sono molto contenta perché abbiamo fatto un'impresa, davvero importante per dare visibilità a questo sport".In un momento storico in cui gli episodi di razzismo si susseguono con sempre maggior frequenza, le sue origini nigeriane la rendono ilperfetto di una nazionale nuova e multietnica. Ma, ancora una volta,si chiama fuori dalle strumentalizzazioni politiche:"Non penso che la cosa mi riguardi. Mi dicono che rappreuna nuova Italia, ma non mipronta ad avere questa responsabilità sulle spalle. ...