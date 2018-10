L’ultimo messaggio di Sara Anzanello | “Vivere | senza grandi pretese | ma vivere”

dilei

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Vivere,, ma vivere”. Parlava cosìprima della sua ultima battaglia, quella più dura, fuori dal campo di pallavolo. Una lotta difficile da cui è uscita, purtroppo, sconfitta, ma lanciando unimportante e diventando un simbolo per tante persone che non accettano di arrendersi nemmeno di fronte al destino più crudele. 38 anni, un sorriso dolce e tanta grinta,aveva la stoffa della campionessa, sotto rete, ma anche nella vita. La passione per il volley, l’oro nel 2002 con le Azzurre, poi il trasferimento, fatale, in Azerbaigian, l’epatite e alla fine la morte, arrivata dopo una battaglia durata 5 anni, in cui si era divisa, coraggiosamente, fra gli ospedali e il campo di pallavolo. Classe 1980, aveva iniziato la sua carriera in A2 giocando con il Volley Latisana e nel 1998 aveva esordito nella ...