L' Orso sta per graffiare anche l' Ue Futures sulle Borse in rosso

Ecatombe a Wall Street. Sta arrivando l'Orso? : La stagione delle trimestrali da poco iniziata non sta supportando il sentiment a Wall Street, reduce da una sessione in profondo rosso . I principali indici hanno infatti perso tra i 2 e i 4 punti ...

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco il quarto piano di uno stabile. Soccorsi in cOrso : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato al quarto piano di uno stabile. Fortunatamente - a quanto si riesce a capire dalle prime...

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco uno stabile. Dentro il palazzo ci sono delle persone - soccorsi in cOrso. : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato all'interno di uno stabile. I pompieri sono subito giunti sul luogo dell'accaduto e...

Brescia - scomparsa Souad Alloumi : marito resta in carcere/ Cassazione rigetta ricOrso : corpo mai trovato : Brescia, scomparsa Souad Alloumi: il marito resta in carcere. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa. Per l'accusa è lui l'assassino della 29enne marocchina.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Combinata nordica - Raffaele Buzzi : “Lo scOrso anno non riuscivo a concentrarmi. Nel fondo posso stare con i migliori” : ESCLUSIVA OA SPORT – La nuova stagione di Coppa del Mondo di Combinata nordica è alle porte e tra gli attesi protagonisti troviamo Raffaele Buzzi. Il 23enne di Tolmezzo ha già dimostrato il proprio talento in diverse gare e ora cercherà di fare il definitivo salto di qualità per entrare stabilmente tra i migliori atleti del circuito. La stagione estiva ha portato risultati importanti, che danno la giusta carica a Buzzi per superare i propri ...

Incidenti in Montagna : cade per diversi metri - escursionista soccOrso in Piemonte : Un uomo di 73 anni, residente in valle Anzasca, non è rientrato da una escursione, facendo quindi scattare l’allarme e le ricerche del soccorso alpino di Macugnaga all’Alpe Soi: è stato localizzato sopra Bannio Anzino (Verbania). Il pensionato è caduto per diversi metri, riportando diversi traumi. L’uomo è stato trasportato a valle con una barella e poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Domodossola. L'articolo ...

F1 - Verstappen impaziente di scendere in pista in Messico : “voglio bissare il successo dello scOrso anno” : Il pilota olandese ha parlato in vista del Gp del Messico, vinto lo scorso anno grazie ad una prestazione perfetta Archiviata la super rimonta di Austin, Max Verstappen si concentra adesso sul prossimo Gp del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Il circuito intitolato ai fratelli Rodriguez si adatta perfettamente alle caratteristiche della Red Bull, per questo motivo l’olandese non vede ...

Manovra : europarlamentare Lega calpesta con scarpa discOrso Moscovici : A #Strasburgo , HO calpestaTO , con una suola Made in Italy!!!, la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L'Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono ...

Angelo Ciocca tra Krusciov e Buonanno/ Video - discOrso di Moscovici ‘calpestato’ dalla scarpa del leghista : Angelo Ciocca, l'europarlamentare Lega "tra Krusciov e Buonanno": Video, il discorso di Moscovici calpestato dal deputato leghista per protestare contro la Manovra bocciata(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Report Inchiesta Juve DIRETTA : ultras e bagarinaggio - accuse anche per la stagione in cOrso : DIRETTA / Manchester United Juventus, Champions League 2018-19, martedì 23 ottobre 2018 - Cronaca LIVE, risultati e probabili formazioni - Orario Tv e streaming 22 ottobre 2018 Pronostici Champions ...

‘Ndrangheta-Juventus - ultras e bagarinaggio a Report : accuse anche sulla stagione in cOrso : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. La trasmissione andrà in onda alle 21:10 su Rai Tre. Nell’inchiesta saranno definiti i rapporti con gli ultras e la malavita ed il fenomeno del bagarinaggio, per il quale la Juventus è stata condannata in sede di giustizia sportiva. Secondo un ex ultras, Bryan ...

Juventus - ultras e bagarinaggio : accuse anche sulla stagione in cOrso. L’anticipazione di Report : “Una signora Alleanza”, l’inchiesta di Report, che va in onda stasera, lunedì 22 ottobre, su Rai3 sui rapporti con gli ultras e la malavita, svela che il fenomeno del bagarinaggio – per il quale la Juventus è stata condannata in sede di giustizia sportiva, sia ancora in auge. Un ex ultras, Bryan Herdocia, mostra i biglietti rivenduti per due partite della stagione in corso: Juve-Lazio di campionato e Valencia-Juve di ...

Debito usurario - imprenditore suicida : arrestati i due estOrsori - c'è un ex delle forze dell'ordine : Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, personale del commissariato di Giugliano-Villaricca ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in ...

Serie A Spal - Semplici : «Non è la Roma dell'anno scOrso - ma resta una big» : FERRARA - "Se ho dormito? Abbastanza serenamente, dopo una vittoria storica. Battere la Roma, squadra di valore in Italia ed Europa è stata una bella emozione e ci dà autostima, abbiamo fatto una ...