Lombardia | Bolognini | stanziato un altro mln per parchi gioco inclusivi 2

liberoquotidiano

: Lombardia: Bolognini, 3,2 mln euro per 77 progetti volontariato - thexeon : Lombardia: Bolognini, 3,2 mln euro per 77 progetti volontariato - thexeon : Lombardia: Bolognini, 3,2 mln euro per 77 progetti volontariato (2) -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) (AdnKronos) - "L'idea -ricorda- è partita da un confronto sul territorio con gli Enti locali e con Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità onlus. Quello che per un ragazzo potrebbe sembrare un bene superfluo, come una piccola pavimentazione antisdrucciolevole, per un bamb