Blastingnews

: Lo strazio della mamma di Desirée: 'era cambiata, ma non si drogava' - Noemithestar : Lo strazio della mamma di Desirée: 'era cambiata, ma non si drogava' - almanacco13 : Lo strazio della mamma di Desirée: «Non si drogava, ma negli ultimi tempi era cambiata» - MarcoMarrocco : RT @ilmessaggeroit: Lo #strazio della #mamma di Desirée: «Non si drogava, ma negli ultimi tempi era cambiata» -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) "Mia figlia non faceva uso di droghe”. Lo ha affermato, convinta, Barbara Mariottini,di, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata senza vita in un palazzo abbandonato in via dei Lucani 26, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. La giovane sarebbe stata drogata, stuprata e uccisa. Straziata dal dolore, la donna ha però ammesso che ultimamente la sua Desy eraed il suo comportamento era fonte di preoccupazione in famiglia. Non è vero che era lì per acquistaredroga Barbara non vuole credere che la suaabbia raggiunto Roma per acquistaredroga. Non riesce proprio a spiegarsi come la figlia possa essere finita in quel covo di spacciatori. Poi, però - tramite il suo avvocato, Valerio Masci - riporta un episodio successo proprio qualche settimana fa. Nei pressi delle autolinee di Latina, due giovani erano state fermate dai carabinieri e, dopo una ...