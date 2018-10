Liverpool | Salah nella storia | battuto un record che durava da 70 anni

Liverpool - Salah consegna la maglia ad una sua tifosa : in cambio riceve un pacco regalo : Due gol e… pacchetto speciale, confezionato con cura proprio per lui. Simpatico fuori programma per Mohamed Salah subito dopo il match di Champions League tra Liverpool e Stella Rossa, vinto dai '...

Diretta / Liverpool Stella Rossa (risultato live 3-0) streaming video e tv : tris di Salah su rigore! : Diretta liverpool-Stella Rossa, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone C.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:17:00 GMT)

Huddersfield-Liverpool 0-1 - decide la rete nel primo tempo di Salah : Il Liverpool di Jurgen Klopp mantiene il ritmo del Manchester City e si conferma in vetta alla classifica dopo il successo sull'Huddersfield. Ai Reds basta la rete del solito Mohamed Salah nel primo ...

Liverpool - dopo Salah e Van Dijk in nazionale va ko anche Manè : La sosta dei campionati europei per gli impegni della nazionali rischia di creare qualche problema al Liverpool a causa degli infortuni. dopo Salah e Van Dijk, anche il senegalese Sadio Manè si è ...

Infortunio Salah - si ferma l’attaccante del Liverpool : Sono ore di ansia per le condizioni dell’attaccante del Liverpool Mohamed Salah, l’egiziano ha subito un Infortunio muscolare nel match della Nazionale contro Swaziland terminata 4-1. Nel dettaglio l’ex Roma aveva segnato anche un gol su calcio d’angolo, poi il problema muscolare che tiene in ansia i Reds. Previsti accertamenti nelle prossime ore per conoscere l’entità dell’Infortunio ma c’è ...

Premier League - Salah contro Aguero : il clou è Liverpool-City : Salah contro Aguero domani ad Anfield Road in Liverpool-Manchester City, una delle sfide di cartello del fine settimana europeo dopo la Champions e prima della sosta per le nazionali. Spiccano, tra le ...

Liverpool - Salah fa gol al Southampton e poi regala la maglia a un bambino in lacrime : VIDEO : Il Liverpool non si ferma più. Sabato, contro il Southampton, è arrivata la sesta vittoria su sei in Premier League che, unito al successo in extremis ai danni del Psg in Champions, fa en plein da ...

Liverpool-PSG - giallo esultanza Salah : Firmino segna e lui scaglia la borraccia. Ma prima... : Ci si aspettava gol e spettacolo nella gara di Anfield e Liverpool e Paris Saint Germain non hanno deluso. Cinque reti, continui capovolgimenti di fronte e vittoria dei Reds all'ultimo respiro, con la ...

Diretta/ Liverpool-PSG (risultato live 2-1) info streaming video e tv : Salah sfiora il tris : Diretta liverpool-PSG, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata gruppo C (martedì 18 settembre 2018).(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 22:28:00 GMT)

Liverpool-Psg Diretta Champions League Live cronaca Salah Neymar : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match di 'Anfield'. CLASSIFICA GRUPPO C : Liverpool, Paris Saint-Germain, Napoli e Stella Rossa 0 Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...

Liverpool - che affetto per Salah : allo stadio due 'vicini' gli chiedono la maglia : Ovunque va, nel mondo così come nel suo Egitto. Un amore smisurato, talvolta troppo soprattutto in patria. Tifosi che non lo lasciano dormire, che si appostano all'esterno della sua camera d'albergo ...