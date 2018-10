LIVE Tour de France 2019 | presentazione percorso in DIRETTA | si alza il sipario sulle

Il rapper Luchè torna sul palco con 'Potere LIVE tour' : Dopo il successo del suo ultimo album ' Potere ', entrato sul podio delle classifiche dei dischi più venduti in Italia , FIMI, , il rapper Luchè annuncia la partenza del ' Potere live tour '. ...

Le date dell’instore tour di Patty Pravo per il nuovo album LIVE : Manca ancora poco per l’uscita del nuovo lavoro di Patty Pravo, la ragazza del Piper e artista inarrestabile che dagli anni sessanta continua a collezionare successi e a pubblicare album apprezzati dal pubblico e dalla stampa. Il 26 ottobre verrà pubblicato il nuovo album e ci sono già le date dell’instore tour di Patty Pravo che incontrerà i propri fan per un firmacopie. “Patty Pravo live” è il titolo del disco che uscirà il 26 ottobre su ...

Le date del tour di Marco Mengoni nel 2019 : biglietti in prevendita per #MengoniLIVE2019 : Torna il tour di Marco Mengoni appena annunciato, prodotto e distribuito da Live Nation. Torna dopo tre anni dall’ultimo album in studio con il quale ha messo insieme grandi successi e numeri che ad oggi non sono affatto scontati. Il 19 ottobre verranno pubblicati i due nuovi singoli di Mengoni, intitolati “Buona vita” e “Voglio”. Dalle anteprime in esclusiva sui social ufficiali dell’artista, “Buona vita” appare con sonorità latine mentre ...

Vasco Rossi in tour nel 2019 - il rocker fa chiarezza sulle presunte date negli stadi per VascoNonStop LIVE : Da quando è stato annunciato il ritorno di Vasco Rossi tour nel 2019 con nuovi concerti negli stadi italiani dopo il successo di VascoNonStop Live 2018 della scorsa estate, una serie di presunte date hanno cominciato a circolare in rete con ipotesi più o meno fondate su quelli che saranno gli appuntamenti del nuovo tour. Quel che finora è certo in merito al VascoNonStop Live 2019, perché annunciato da Vasco Rossi in persona durante l'ultimo ...

Cremonini LIVE 2018 - Oltre 150.000 biglietti venduti : dal 3 novembre al via il tour nei palasport : Oltre 150.000 biglietti venduti per il 'Cremonini Live 2018', il tour invernale che avrà inizio il 3 novembre da Mantova e toccherà diverse città di tutta Italia Sono Oltre 150 mila i biglietti ...

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO LIVE Tour 2019?. Moduli online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e promozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...

In arrivo l’album LIVE di Jovanotti dedicato al tour : svelato il rilascio del cofanetto di Oh - vita! : L'album live di Jovanotti dedicato al tour è in fase di definizione. Secondo quanto riportato dall'artista, il disco potrebbe uscire già nel periodo di Natale, a un anno dal rilascio di Oh, vita! con la produzione di Rick Rubin. L'arrivo sul mercato di un cofanetto per la lunghissima tournée che ha tenuto nei palasport era stato già dato per certo già alla vigilia della conclusione dei concerti, che Lorenzo Cherubini ha concluso con la ...

Elton John LIVE con Farewell Yellow Brick Road Tour - l’ultima tournée della sua carriera : È partito da Allentown, in Pennsylvania, il Farewell Yellow Brick Road Tour con il quale Elton John ha deciso di dare il suo addio alle scene musicali. È la conclusione perfetta di una vita carriera cinquantennale da sempre condivisa con il proprio pubblico. E sono numerosissimi i fan dell’artista britannico che si sono già prenotati i biglietti per i vari concerti in giro per il mondo, tanto che ormai si può dire siano quasi tutti ...

Caparezza chiude il Prisoner 709 Tour con cofanetto cd+dvd LIVE e date instore per i firmacopie : Dopo l'ultima data estiva del suo Prisoner 709 Tour, Caparezza ringrazia il pubblico che ha reso possibile l'ennesima avventura dal vivo e annuncia l'uscita di un nuovo progetto discografico, un cofanetto da doppio cd più dvd per racchiudere tra immagini e note l'era discografica Prisoner 709. Il cantautore di Molfetta ha definito l'ultimo Tour "lo spettacolo più stravagante che potessi concepire, talmente ricco di suoni, luci, scenografie e ...