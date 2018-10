LIVE Milan-Betis Siviglia | cronaca e risultato in tempo reale | terminato il primo tempo

Milan-Betis 0-1 diretta LIVE : al via la ripresa con due novità tra i rossoneri [VIDEO] : 47′ – Lo Celso! Il Betis costruisce con calma, spostandosi da destra a sinistra e viceversa: la palla arriva al centrocampista argentino, che calcia col mancino mandando alto. 46′ – Si ricomincia! Due novità nel Milan: Suso e Cutrone rilevano Bakayoko e Borini. INTERVALLO – Le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-1. Meritato il vantaggio del Betis, che ha anche avuto più occasioni per ...

Milan-Betis 0-1 diretta LIVE : Sanabria porta in vantaggio gli spagnoli! : 33′ – Gol annullato a Sanabria! Firpo mette in mezzo per Leon, che si fa murare da Reina, stavolta positivo. Poi il pallone finisce a Sanabria, che da due passi insacca. Gioco fermo per posizione irregolare di Leon. 29′ – Sanabria! BETIS IN vantaggio! Lo Celso scappa a Zapata sulla sinistra e mette il pallone in mezzo dal fondo: Reina in uscita bassa non trova la sfera e Sanabria anticipa Romagnoli. #MilanBetis 0-1 ...

Milan-Betis 0-0 diretta LIVE : occasione per Higuain : 23′ – occasione Higuain! Su cross di Castillejo dalla destra, l’attaccante argentino prende il tempo a Bartra e colpisce di testa senza riuscire a trovare la porta difesa da Pau Lopez. 17′ – Il Betis non sta a guardare e cerca il vantaggio sfruttando i suoi due esterni: cross di Firpo dalla sinistra e colpo di testa di Barragan dal secondo palo che non inquadra lo specchio. 15′ – Attaccano i ...

Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale : Sanabria sfiora il vantaggio : 3′ Errore di Reina che libera Sanabria, ma il tiro è alto 1′ Gattuso in campo con il 4-3-3, il Betis risponde con il 3-5-2 Ore 18:55 inizia Milan-Betis Milan-Betis, IL TABELLINO Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuaín, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso Betis Siviglia (3-5-2): Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Barrajan, Lo Celso, […] L'articolo Milan-Betis ...

