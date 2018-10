L' Italia sogna il poker agli ottavi di Champions

Calcio Italiano in crisi - Moratti ha la soluzione : “bisogna investire nei grandi impianti e sullo spettacolo” : L’ex presidente dell’Inter ha dato la propria ricetta per risollevare il Calcio italiano dalla crisi in cui è attanagliato “Per riportare l’attenzione dei grandi media e dei grandi sponsor nel Calcio italiano serve investire nei grandi impianti sportivi e sulla qualità dello spettacolo“. Queste le parole dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, in occasione dell’incontro ”Impresa ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Italia già alla grande - il quartetto maschile può crescere tantissimo. Letizia Paternoster fa sognare : Un’Italia già al top per quanto riguarda il Ciclismo su pista. Nella prima tappa della nuova Coppa del Mondo 2019, quella che si è svolta nel week-end in Francia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, sono arrivate davvero tante prestazioni alla grande da parte degli azzurri guidati da Marco Villa e Dino Salvoldi. L’obiettivo Tokyo 2020 è ancora lontano, ma intanto in cassaforte arrivano punti importanti per quanto riguarda le ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori - la capitana dell’Italia. La grinta della trascinatrice sognando le finali : Quattro partecipazioni consecutive ai Mondiali. Basta citare questo numero per legittimare l’investitura di Lara Mori a capitana dell’Italia che parteciperà all’imminente rassegna iridata in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La toscana sarà il faro delle azzurre in Medio Oriente, spetterà a lei il compito di trascinare la squadra e di guidarla verso un risultato onorevole, l’accesso alla finale nel ...

Italia - stringiamoci a coorte. Azzurre - fateci sognare : battaglia campale con la Serbia - serve l’impresa per vincere i Mondiali : L’Italia si stringe a coorte, pronta a tifare nella speranza di poter festeggiare, viviamo con il sogno di salire sul tetto del Pianeta, con l’auspicio che questo sabato 20 ottobre entri nella storia della pallavolo come un giorno lieto e che non si dimentichi mai più. L’attesa si fa spasmodica, un Paese intero non vede l’ora di sostenere le proprie beniamine, la volley mania è scoppiata all’impazzata negli ultimi ...

Ginnastica - Giorgia Villa : la Collezionista di Medaglie. L’Italia trova la sua stellina - dominio alle Olimpiadi e si sogna in grande : La Collezionista di Medaglie. Questo è il titolo di un nuovo film con Giorgia Villa come unica protagonista, il futuro della Ginnastica artistica italiana al centro di una pellicola monotematica in cui a farla da padrona sono le medaglie d’oro, il metallo più amato dalla 15enne bergamasca che ha chiuso una stagione meravigliosa, l’annata davvero perfetta per una junior che ha semplicemente giganteggiato da marzo a ottobre, lasciando ...

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : la corsa entra nel vivo. Nibali e Moscon per far sognare l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. La corsa sta per entrare nel vivo, lo spettacolo è assicurato come da tradizione in questo imperdibile appuntamento di inizio autunno che regala le ultime emozioni dell’anno a tutti gli appassionati pronti a scaldarsi con la Classica delle Foglie Morte. Percorso davvero molto duro per una delle ...

"Non è l'Italia che sognavo. La mia generazione ha fallito - ormai c'è la prevalenza del cretino". Intervista a Maurizio Maggiani : "Mi viene l'angoscia a sentire il giornale radio alle sei del mattino. Perché non è questa Italia che sognavo. Quando Garibaldi andò a visitare il Parlamento del Regno d'Italia, ci andò con il suo poncho e con il suo cappello da bandito lucano. La prima cosa che vide fu il guardaroba. Vide le marsine, vide i cilindri e disse: 'Non è questa l'Italia ch'io sognava'. E se ne andò. Ecco, io la mattina alle ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Villa - Federico Burdisso - Giorgia SpecIale : l’Italia sogna in grande : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENEDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Villa - Federico Burdisso - Giorgia Specoale : l’Italia sogna in grande : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel nuoto, si sogna in grande con Giorgia Villa impegnata nella Finale all-around di ginnastica con ...

Italia - i 10 motivi per cui bisogna dare fiducia a questa squadra : talento - qualità e voglia di rivalsa : Nella serata di ieri è andata in scena la partita dell’Italia, la squadra di Roberto Mancini non è andata otre il pareggio nella gara amichevole contro l’Ucraina ma sono arrivate comunque buone indicazioni. Primo tempo molto positivo per gli Azzurri che sono andati vicino al gol in diverse occasioni, poi la partita si è sbloccata nella ripresa con il tiro da fuori del calciatore della Juventus Bernardeschi grazie alla ...