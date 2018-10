Lirfl rugby a 13 | Marini e l’amichevole dell’Italia | «Ci saranno nuovi innesti | ma già

romadailynews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Roma – La data è fissata (25 novembre), la sede pure (si giocherà allo stadio comunale di Spoleto). L’Italia dela 13, che rappresenta il movimento della Lega ItalianaFootball League (), vuole chiudere al meglio il suo 2018 e per farlo servirà una prestazione convincente, condita magari anche da una vittoria. Riccardo, che assieme a Pierpaolo Rotilio è alla guida della Nazionale dal settembre del 2015, presenta il test match contro BARA. «Un avversario che conosciamo bene per averlo affrontato più volte negli ultimi anni. Una squadra che ha sempre messo in campo un livello agonistico e tecnico di spessore e quindi sappiamo che si tratterà di una partita tosta». Anche l’Italia dela 13 è pronta a battagliare, pur nel suo processo di rinnovamento che sta andando avanti da tempo. «Assieme a Rotilio, abbiamo potuto osservare diversi ragazzi interessanti ...