Lippi lancia la Juventus | «Una squadra da Triplete»

Amici - Maria De FiLippi ha in mente un nuovo giudice per il talent e si lancia in un “corteggiamento” : ecco chi è : “Io lo chiedo ogni anno a Giorgia, vieni a fare il giudice! Vieni a fare il giudice!“, è Maria De Filippi a intervenire in diretta a “Io le donne non le capisco” in onda su Radio Radio. La cantante era ospite nel programma per parlare del prossimo disco in uscita quando a sorpresa la conduttrice ha continuato il suo corteggiamento professionale in diretta, con l’avvicinarsi dell’inizio di Amici sono iniziate ...