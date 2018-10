L' Inter perde in Champions e Maxi Lopez se la ride | Forza Barcellona

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Inter - al Camp Nou serve l'impresa : in Champions il Barcellona non perde in casa da 5 anni : Barcellona - E' un periodo di grande Interismo, perché le sette vittorie consecutive e soprattutto l'ultima nel derby , al 92', hanno caricato un ambiente che aveva conosciuto molti anni di ...

Pisa Book Festival - autori - novità e incontri Interessanti da seguire. Da non perdere l'incontro con Giulio Giorello - filosofo contemporaneo : Oltre a questi incontri, il Festival offre convegni, laboratori di scrittura, seminari per traduttori, spettacoli e uno spazio junior con laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Inoltre, ...

Elisa Isoardi : “Ho scoperto di avere un tumore - il dottore mi ha detto che bisognava Intervenire subito. Ho rischiato di perdere la voce” : “Ho avuto un tumore”. Il dramma del cancro ha toccato anche Elisa Isoardi. In una lunga intervista al settimanale DiPiù, la nuova conduttrice de La prova del cuoco ha raccontato i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso perde la calma in diretta : 'Veronica Panarello? Non mi Interessa' : La lapide del piccolo Loris Stival è stata danneggiata e rubata. L'atto immorale è stato compiuto a Santa Croce di Camerina, nel ragusano, dove fu trovato il corpo del piccolo, ucciso - secondo i ...

Francia - Macron perde un altro pezzo : lascia il ministro dell'Interno Collomb : Settantuno anni, l'ex 'barone' socialista era la figura del "saggio" e dell'uomo esperto della vecchia politica entrato a far da chioccia ai giovani della Republique en Marche. All'iniziativa di ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo deluso : “oggi non dovevamo perdere” : Beffa nella gara di campionato per la Sampdoria, ecco il commento dell’allenatore Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata giocata alla pari. L’Inter è forte, ma noi ce la siamo giocata fino alla fine. Essere arrivati al 93′ sullo 0-0 e poi prendere il gol lascia un po’ di rammarico. Sono contento dei miei calciatori, penso sia cresciuta la squadra e oggi la crescita andava legittimata. Ecco ...

Fuma marijuana e beve whiskey durante l’Intervista : bufera su Elon Musk. E il titolo di Tesla perde il 10% : Fuma marijuana e beve whiskey nel corso di un’intervista di due ore e mezzo per il podcast di Joe Rogan. Ed è subito bufera su Elon Musk, il miliardario visionario dietro a Tesla e SpaceX. Nel corso dell’intervista – di cui sono stati diffuse le immagini – Musk afferma che mantenere in vita una casa automobilistica è “molto difficile” e che nessuno al governo ascolta la sua richiesta di regolare l’intelligenza ...

Bono perde la voce - gli U2 costretti a Interrompere il concerto a Berlino : «Siamo dispiaciuti per la cancellazione di stanotte - si legge in una nota a firma Adam, Larry e The Edge sul sito ufficiale della band irlandese -. Bono era in gran forma e con una gran voce prima ...

