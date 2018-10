Lino Guanciale ha una nuova fidanzata? L’attore fa chiarezza a Gossipetv

Cast e personaggi de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : trame e promo episodi 25 ottobre : Cast e personaggi de L'Allieva 2 debuttano da stasera, 25 ottobre, su Rai1. Dopo il grande successo della prima stagione, in onda due anni fa, torna la fiction tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele” e diretta da Fabrizio Costa. Sei serate per addentrarci ancora nel mondo di Alice Allevi, sognatrice e maldestra specializzanda di medicina legale. Per la protagonista sarà un ...

Video intervista Lino Guanciale ne L’Allieva 2 (esclusiva OM) : “La stagione 3? Conforti ha ancora molto da dire” : Lino Guanciale torna a vestire i panni del dottor Claudio Conforti (chiamato anche CC dagli attori della serie) ne L'Allieva 2. I nuovi episodi andranno in onda da domani, giovedí 25 settembre, per un totale di sei serate consecutive su Rai1. Il cast al completo ha presentato la seconda stagione in conferenza stampa, dove è stato mostrato in anteprima il primo episodio. Grandi protagonisti dell'evento, Alessandra Mastronardi, Guanciale e la ...

Lino Guanciale a Blogo : "L'importante è non stancare il pubblico" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di L'Allieva, in onda su Rai1 a partire da giovedì 25 ottobre, Blogo ha rivolto alcune domande ad uno protagonisti della serie prodotta da Endemol Shine Italy e tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola. Lino Guanciale, che veste i panni del dottor Claudio Conforti, ha raccontato ai nostri microfoni che nelle nuove puntate la fiction sarà "un fiLino più adulta, ...

“L’Allieva” : ritorna la fiction di Rai1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : Dopo il grande successo della prima stagione, torna “L’Allieva”, la fiction di Rai1, coprodotta da Rai fiction ed Endemol Shine Italy con Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. La serie, sei nuove prime serate per la regia di Fabrizio Costa, è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa ...

Foto e video de L’Allieva 2 - anticipazioni conferenza stampa col Lino Guanciale Show : “CC e Einardi si odiano non solo per Alice” : Foto e video de L'Allieva 2 direttamente dalla conferenza stampa. La seconda stagione della fiction è stata presentata nella sede Rai di Viale Mazzini e arriverà sulla rete ammiraglia dal 25 ottobre. Presente il cast, tra cui Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e la new entry Giorgio Marchesi. Gli attori hanno anticipato L'Allieva 2, preceduti da Eleonora Andreatta, direttrice Rai Fiction, dal regista Fabrizio Costa, e dall'autrice dei ...

La porta rossa : Lino Guanciale non si sbilancia sulla terza stagione : Lino Guanciale sulla sua pagina di Instagram ha annunciato la fine delle riprese [VIDEO] della seconda stagione de 'La porta rossa' nella giornata di domenica 21 ottobre. Ha sottolineato che si prendera' un periodo di pausa dopo il successo di ogni fiction alla quale ha preso parte nel corso della carriera dimostrando di saper spaziare da un personaggio all'altro senza alcun tipo di problema. Nella citta' di Trieste dove è rimasto per sei mesi a ...

L'allieva 2 - conferenza stampa serie tv Rai1 con Alessandra Mastronardi - Lino Guanciale e Giorgio Marchesi : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di L'allieva, la serie tv di Rai1 con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. Nel cast anche Francesca Agostini, Emmanuele Aita, Claudia Gusmano, Anna Dalton, Pierpaolo Spollon, Giselda Volodi, Francesco Procopio, Fabrizio Coniglio e Chiara Ricci. TvBlog la seguirà in tempo reale.La fiction, tratta dai best seller di ...

Lino Guanciale saluta Trieste : per sei mesi è stata la sua casa : Lino Guanciale attraverso un video postato sul suo profilo Instagram ha salutato Trieste [VIDEO] nella quale è stato impegnato per sei mesi a girare le riprese della seconda stagione de 'La Porta Rossa'. Anche gli altri attori della serie hanno lasciato la citta' che fa da sfondo alla storia del commissario Leonardo Cagliostro. L'attore abruzzese ha iniziato il suo post con queste parole: E' davvero finita. Le riprese de La Porta Rossa 2 hanno ...

Fine riprese de La Porta Rossa 2 - l’annuncio di Lino Guanciale : “Non si parla ancora di un seguito” (foto e video) : Le riprese de La Porta Rossa 2 si sono concluse. Nelle ultime ore, Lino Guanciale ha invaso i social per annunciare la chiusura del set del secondo capitolo della fiction di Rai2. Insieme a lui, anche gli altri protagonisti tra cui Gabriella Pession, Valentina Romano e Andrea Bosca hanno salutato la città triestina che per sei mesi é stata la loro casa. La suggestiva location ha fatto da sfondo alle storie di Leonardo Cagliostro anche nella ...

Lino Guanciale - nuova fidanzata dopo Antonietta Bello : indiscrezioni : Lino Guanciale ha una nuova fidanzata dopo l’addio ad Antonietta Bello. L’attore, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe innamorato. 39 anni, una carriera in ascesa e grande fascino, Lino Guanciale ha da poco messo fine alla sua relazione con la collega Antonietta Bello. La storia d’amore, durata per oltre dieci anni, è arrivata al capolinea di comune accordo e l’attore ha sempre speso belle parole per l’ex ...

‘Non dirlo al mio capo 2’ con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale : numeri impressionanti per il finale di stagione : “Non dirlo al mio capo 2” saluta con un botto di ascolti prevedibile quanto sontuoso. Cinque milioni di telespettatori tondi per Rai1, uno share pari al 22.7% di share. Un finale di stagione che... L'articolo ‘Non dirlo al mio capo 2’ con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: numeri impressionanti per il finale di stagione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

