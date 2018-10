“Linea dura sui migranti? Concordo al 100 per cento”. I complimenti di Trump a Conte

Trump telefona a Conte : "D'accordo al 100% con la Linea dura dell'Italia sui migranti" : Donald Trump ha scritto su Twitter di aver parlato col premier italiano Giuseppe Conte: "L'Italia sta adottando una linea molto dura sulla immigrazione illegale e io sono d'accordo al 100% con le loro posizioni", afferma il presidente americano.Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J. Trump ...

Scontro nel governo sul deficit al 2 - 4% : vince la Linea dura di Di Maio e Salvini : Più del condono. Più delle incomprensioni delle ultime 36 ore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel consiglio dei ministri di ieri, il dibattito si è acceso sulla risposta...

ITALIA 5 STELLE 2018 - CONVENTION M5S/ Diretta streaming video : Beppe Grillo e la Linea dura - caos sulla Lega : ITALIA 5 STELLE, CONVENTION M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 STELLE. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:58:00 GMT)

Grillo - Linea dura per non rovinare la festa cinquestelle al Circo Massimo : Il clou sarà domenica, quando sul palco si alterneranno - ma non sono esclusi siparietti insieme - i due Giuseppe del M5S. Ovvero Beppe Grillo e 'Pino' Conte. Per la prima volta insieme: l'ex comico e ...

Roma - il vicesindaco che difende gli occupanti : addio alla Linea dura : Per entrare nell'ormai ex sede Inpdap, in via di Santa Croce in Gerusalemme, all'Esquilino, bisogna prima passare l'esame delle vedette, severissime. Dentro gli occupanti, fuori le forze dell'ordine e ...

Baviera - alla Csu non basta la Linea dura sui migranti : teme la debacle. E potrebbe governare con lista civica di euroscettici : Il lungo Oktoberfest è terminato e a Monaco di Baviera si è ripreso a parlare di politica. Tolti i Lederhosen e scolati fiumi di birra, i partiti tradizionali hanno realizzato quali sono i reali risultati che potranno raggiungere alle elezioni bavaresi di domenica. Una cosa appare più sicura: la Csu, compagine bavarese di Cdu, si avvia verso una sconfitta storica con un calo dei consensi intorno al 15 per cento. Il partito che ha dominato il ...

Pedofilia - Linea dura di Papa Francesco Tolto lo stato clericale a due vescovi : Due vescovi cileni accusati di abusi dimessi dallo stato clericale da Papa Francesco. Si tratta di Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di ...

Abusi - Linea dura di Papa Francesco : tolto lo stato clericale a due vescovi : Due vescovi cileni accusati di Abusi dimessi dallo stato clericale da Papa Francesco. Si tratta di Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto...