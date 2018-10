L' indice dei titoli bancari in Italia brillante | +2 | 24% | Corre UniCredit

Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 74% - : Scambi negativi per il comparto bancario a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.041,61, in diminuzione di 59,04 ...

Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 64% - - flessione scomposta per Banca MPS : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto Bancario a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Banks registra un ribasso più marcato. Il settore Bancario Italiano ha aperto a quota 7.934,82, con ...

Seduta positiva per l'indice dei titoli bancari in Italia - +0 - 56% - - acquisti su Banco di Desio e della Brianza : Senza slanci il comparto bancario a Piazza Affari che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il settore ...

Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 12% - - giornata euforica per Banca Carige : Il Comparto Bancario a Piazza Affari termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il settore Bancario Italiano ha aperto a 8.435,39 in ...

L'indice dei titoli bancari in Italia dà qualche segnale positivo - +0 - 20% - - slancio per Banca Carige : Giornata in moderato rialzo per il comparto Bancario a Piazza Affari , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' EURO STOXX Banks . Il settore Bancario Italiano ha aperto a 8.435,39, ...

L'indice dei titoli bancari in Italia è in territorio positivo - +1 - 07% - : Scambi in positivo per il comparto bancario a Piazza Affari che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.398,12 in ...

Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 43% - - perde molto Banca Carige : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto Bancario a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Banks registra un ribasso più marcato. Il settore Bancario Italiano ha aperto a quota 8.487,91, con ...

L'indice dei titoli bancari in Italia marcia in positivo - +1 - 15% - - notevole balzo in avanti per BPER : Il Comparto bancario a Piazza Affari si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.488,7, e si è poi ...

L'indice dei titoli bancari in Italia si è mosso verso il basso - -3 - 71% - : Andamento depresso per il comparto bancario a Piazza Affari . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha chiuso la giornata a ...

L'indice dei titoli bancari in Italia si muove verso il basso - -4 - 04% - : Andamento depresso per il comparto bancario a Piazza Affari . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Banks . A deprimere gli investitori la risalita dello spread ...

FAO : indice dei prezzi alimentari in calo a settembre - crescono le scorte dei cereali di base : I prezzi globali delle commodities agricole calano a settembre grazie all’aumentare delle scorte dei cereali di base. L’indice dei prezzi alimentari della FAO ha segnato un meno 1,4 per cento rispetto al mese scorso, e un calo del 7,4 per cento rispetto al settembre del 2017. L’indice FAO dei prezzi dei cereali è calato del 2,8 per cento, a causa delle previsioni di un ampio racconto di mais negli USA che ne hanno fatto calare ...

Seduta moderatamente positiva per l'indice dei titoli bancari in Italia - +0 - 22% - : Senza slanci il comparto bancario a Piazza Affari che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il settore ...

L'indice dei servizi di consumo italiano in territorio positivo - +0 - 95% - : Scambi al rialzo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.

Si muove in territorio negativo l'indice dei servizi di consumo italiano - -0 - 81% - - scambi al ribasso per Monrif : Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha chiuso a 27.104,05,...