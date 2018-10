L’imprenditore senza memoria | «Potrebbe essere simulazione»

vanityfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Era scomparso da Lajatico, in provincia di Pisa, il 19 settembre, dopo avere accompagnato i figli a scuola e parcheggiato l’auto a Pontedera. L’ex dirigente d’azienda e imprenditore Salvatore Mannino, 52 anni, era arrivato ad Edimburgo: è stato trovato il giorno dopo sul pavimento della cattedrale di St Giles.ricordare nulla, nemmeno la sua lingua madre: si esprimeva in un inglese scolastico e sembrava non comprendere l’italiano. Adesso, però, è indagato per procurato allarme e per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Mannino, che è rientrato in Italia un paio di giorni fa e continua a dire di non conoscere la moglie né i quattro figli, secondo gli inquirentiavere architettato unaper nascondere qualcosa o qualcuno. Come si perde laLa perdita dellabreve, che dura alcune ore, al massimo dieci o dodici, si chiama amnesia globale ...