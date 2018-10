Libia | cambio ai vertici del gruppo Lptic azionista dell' italiana Retelit

Conte sentito dal Copasir : presto il cambio ai vertici dell'intelligence - ma ora impegno sulla Libia : L'intelligence italiana è pienamente all'altezza; i vertici di Dis ed Aise cambieranno in futuro, ma l'impegno del settore è ora concentrato sulla Libia e sulla preparazione della Conferenza di novembre che punta a mettere attorno ad un tavolo i molteplici attori, spesso in conflitto tra loro, presenti nel Paese. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - che mantiene la delega sugli 007 - ha riferito per oltre due ore al Copasir ...