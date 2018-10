Libertà di stampa e 5 stelle | giornalisti preoccupati Fanelli | Pd | | grazie a chi lotta

'Il mondo arabo ha bisogno di Libertà di stampa' : l'ultimo articolo di Jamal Khashoggi : Nel suo editoriale, Khashoggi parla di una 'cortina di ferro' nel mondo arabo, 'imposta non da agenti esterni ma da forze interne in lotta per il potere'. 'A causa dell'assenza di libertà di stampa, ...

Editoriale Khashoggi su Libertà stampa : Khashoggi denuncia arresti e censure che condizionano la stampa in tutto il mondo arabo, dalla sua Arabia Saudita all'Egitto, fino al Libano, "gioiello della corona della libertà di stampa nel mondo ...

Fnsi : "Pronta reazione contro l'attacco alla Libertà di stampa" : "È in atto un'aggressione senza precedenti alla libertà di informazione. Non fingiamo che si tratti di una questione isolata. C'è un elemento di emergenza non eludibile". Così il presidente della Federazione della Stampa, Giuseppe Giulietti, nel corso di una conferenza stampa organizzata, con lo slogan "Giù le mani dall'informazione", nella sede del sindacato dei giornalisti dopo le parole del vicepremier Luigi ...

Dalla Libertà di stampa al vitello d'oro in rete : La severità con cui i costituenti intesero colpire la diffamazione a mezzo stampa dà la chiave per capire il loro avveniristico progetto: blindare la libertà di stampa, ovvero il diritto di cronaca, ...

Giornalisti : a Padova il 19 ottobre convegno su Libertà di stampa : Padova, 9 ott. (AdnKronos) - Una manifestazione nazionale per porre al centro del dibattito l’articolo 21 della Costituzione, ovvero la libertà di stampa, il pluralismo democratico, l’informazione di qualità, per un impegno corale, anche da parte del mondo politico e della società civile, per garant

Fake News - la Libertà di stampa è sempre in pericolo. Ma non per colpa di Di Maio : “Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle Fake News dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l‘Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà”. Vi suona bene? A me ...

Crimi : fiumi di fake news su M5s - mai attaccato Libertà stampa : Roma, 8 ott., askanews, - 'Anche oggi buona parte della stampa e dei quotidiani italiani ci riserva fiumi di fake news. 'Il MoVimento 5 Stelle attacca la libertà di stampa': ripetono questa menzogna ...

Stampa - Di Maio ancora duro : conflitto d'interesse - Odg : emergenza Libertà : Di Maio contro la Stampa, atto secondo. Nessun dietrofront da parte del vicepremier dopo le sue esternazioni sul Gruppo Gedi, nonostante il dissenso arrivato dai Cdr delle redazioni più disparate, dal ...

Renzi contro Di Maio : “Mi accusava di deriva autoritaria - ora attacca la Libertà di stampa” : Il senatore del Partito Democratico attacca duramente il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "Ha tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del lavoro che si compiace dei licenziamenti, un vicepremier che attacca la libertà di stampa. Mai visto in Italia".Continua a leggere

Di Maio attacca L'Espresso. Odg : "Emergenza Libertà di stampa" - : Il presidente dell'Ordine dei giornalisti ha risposto alle parole del vicepremier contro i giornali che "alterano la realtà e stanno morendo". Solidarietà e vicinanza da tutto il mondo dell'informazione e dall'opposizione. Fnsi: "Attacco tipico delle dittature"

"Quelli che davano a me del caudillo che dicono adesso di chi vuole distruggere l'Europa e comprimere la Libertà di stampa?" : "Per mesi hanno insultato, deriso, calunniato molti di noi. Ci hanno rovesciato addosso quintali di fango. E tutti in silenzio a guardare l'aggressione. Qualcuno addirittura ci diceva: "Ma dai, fateci un accordo". Non vedete che alla fine sono dei bravi ragazzi? Poi Di Maio e i Cinque Stelle hanno tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del Lavoro che si compiace dei licenziamenti, un ...

La Libertà di stampa per Di Maio : "Stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo Espresso - nessuno li legge più perché alterano la realtà" : "Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l'Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e ...

Fico - difendere Libertà di stampa : ANSA, - ROMA, 4 OTT - "La libertà di stampa è difesa dalla Costituzione, che va applicata in ogni momento". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo al convegno "Giornalismo d'...