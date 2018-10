L' estrema destra tedesca molla Salvini | La Germania non pagherà i debiti di

estrema destra belga in campo : "L'euro non è un must - dopo il voto ridisegneremo l'Ue" : 'Prevedere una sola politica economica e sociale per tutti è una follia', dice senza mezzi termini l'eurodeputato belga. L'alternativa proposta dal politico fiammingo è quella di un sistema basato ...

Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”/ La richiesta dell’estrema destra tedesca : Afd “Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue”. La richiesta dell’estrema destra tedesca, che punta sul leader leghista per le elezioni del prossimo maggio 2019(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:04:00 GMT)

Germania - estrema destra Afd : ‘Vogliamo Salvini presidente della Commissione Ue’ : Nei giorni scorsi lo stesso Matteo Salvini aveva avanzato la sua candidatura per rappresentare i sovranisti alla guida della Commissione europea. E oggi il numero tre di Alternative fuer Deutschland, l’europarlamentare Afd, Jörg Meuthen, accoglie con favore l’ipotesi. “Una candidatura di Matteo Salvini per la prossima presidenza della Commissione la considero auspicabile” ha detto, aggiungendo quanto sia necessaria ...

Ermete Realacci (Pd) al convegno di Casapound. Il leader di estrema destra : “Anche Fassina si sta avvicinando a noi” : Che ci fa Ermete Realacci, già parlamentare del Partito democratico e storico ambientalista di sinistra, al convegno Ambiente e Lavoro organizzato da CasaPound Italia alla Biblioteca Angelica a due passi da Palazzo Madama a Roma? “Mi hanno invitato, ho accettato, perché da sempre io mi confronto con tutti”. Anche con chi si proclama “fascista del terzo millennio”? “Anche. Ci sono cose enormi che mi separano da ...

La Baviera indica come frenare l’estrema destra : I successi dei Verdi in Germania e in Lussemburgo dimostrano che gli elettori sanno guardare oltre la demagogia se ricevono proposte alternative credibili. Leggi

Germania - l'esplosione dei Verdi vero argine all'estrema destra : Il suo slogan sembra essere preso in prestito da Winfried Kretschmann, il primo Verde a conquistare la guida di un governo regionale in Germania, nel vicino Baden-Württemberg: "Salvare il mondo ...

Napoli - esponente di estrema destra aggredisce lo street artist Jorit mentre dipingeva volto di Ilaria Cucchi : Pietro Lauro, consigliere della V Municipalità, ha intimato all'artista di interrompere l'opera. Provvidenziale l'intervento dei residenti

Bolsonaro (estrema destra) trionfa al primo turno delle presidenziali in Brasile : ora ballottaggio : Il candidato di destra è arrivato al 46% e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che ha...

Brasile - l'estrema destra di Bolsonaro vince il primo turno con il 46 - 2% : Jair Bolsonaro ha trionfato oggi nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, con il 46,27% dei voti e staccando Fernando Haddad, 28,95%,, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di ...

In Brasile vola l'estrema destraBolsonaro avanti di 17 punti : Sarà un testa-a-testa tra il candidato dell'estrema destra Jair Bolsonaro e quello socialista Fernando Haddad a decidere il 28 ottobre chi sarà il prossimo presidente brasiliano. Bolsonaro, il 'trump dei Tropici' come lo ha chiamato qualcuno, ha sfiorato la vittoria al primo turno (46,05%) Segui su affaritaliani.it

Elezioni in Brasile - al primo turno trionfa Jair Bolsonaro - candidato di estrema destra : Jair Bolsonaro, candidato della destra conservatrice ed ex militare, ha staccato di oltre 20 punti percentuali Fernando Haddad, esponente progressista sostenuto anche dall'ex presidente Lula. Tra 20 il ballottaggio.Continua a leggere

Elezioni in Brasile - candidato estrema destra Bolsonaro sfiora il 50 per cento : Seduto accanto al suo consigliere economico, Paulo Guedes, Bolsonaro ha sottolineato che "il Brasile è ormai al bordo dell'abisso", perché la classe politica ha fatto "affondare il paese nella sua ...

