ilfattoquotidiano

: Lesbiche anti-trans, tre ragioni per cui il loro odio è ridicolo: di Margherita Cavallaro Prima di tutto: non sono… - globne : Lesbiche anti-trans, tre ragioni per cui il loro odio è ridicolo: di Margherita Cavallaro Prima di tutto: non sono… - matavitatau : @matteosalvinimi Ma io credevo che la gente ti votasse proprio perché sei bigotto, razzista e anti gay e lesbiche:… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) di Margherita Cavallaro Prima di tutto: non sono morta. Sono solo stata molto impegnata tra ferie, sgnacchera e carriera (ah, già sento il dolce suono della tua ribollente invidia, o mio amico, contemporaneo Fantozzi). E ora veniamo al dunque e parliamo dello spiacevole evento accaduto al Pride di Londra lo scorso luglio. Perché ho aspettato così tanto? Perché ero così innervosita da continuare a scrivere cose troppo offensive e a ripetere troppo la parola c**o (notate i due asterischi, non tre). Questo perché non potevo fare a meno di paragonare le protagoniste della storia ai citopigi (googlate!). Adesso però sono abbastanza distaccata da mitigare i toni. Cosa è successo dunque? La testa del Pride di Londra fu “sequestrata” da una decina di donne appartenenti a un gruppo di. La prima cosa grave è che l’organizzazione del Pride abbia permessodi marciare invece ...