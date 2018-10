L' era Bolsonaro alle porte nel Brasile sempre più sfiduciato

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Domenica prossima inizia una nuova epoca per il: l'era. Lo dicono i sondaggi, con dati che appaiono indiscutibilmente a favore del discendente di emigrati di Anguillara Veneta. A lui si contrappone Fernando Haddad, l'erede designato da Luiz Inácio Lula da Silva che, in carcere a Curitiba dallo scorso aprile, era in testa ai sondaggi fino a quando ha dovuto rinunciare alla candidatura, ed era l'unico a sinistra in grado di tenere su un binario sicuro un Paese che ora ha deciso di rischiare.Fin dal primo turno, l'ex capitano aveva sfiorato la vittoria, portando prepotentemente all'attenzione del mondo l'importanza di un voto che può davvero cambiare gli scenari politici del continente. Mentre l'ex sindaco di San Paolo, Haddad, candidato del Partido dos Trabalhadores, si è attestato al 29%, per poi imboccare una strada in salita in un Paese lontano ...