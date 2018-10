wired

: Leica M10-D, la fotocamera digitale senza display - ubaldinic : Leica M10-D, la fotocamera digitale senza display - micheleiurillo : Leica M10-D, la fotocamera digitale senza display -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)M10-DM10-DM10-DM10-DM10-DM10-DDentro è tutta, ma fuori è esattamente come unaanalogica: è la nuovaM10-D, l’ultimadel marchio tedesco dedicata agli amatori che come particolarità vanta l’asdi unposteriore sul quale visualizzare impostazioni o immagini inquadrate dall’obiettivo. Da una parte infatti il nuovo modello è molto simile allaM10 dell’anno scorso — unamirrorless a telemetro con sensore cmos full frame da 24 Mpixel e attacco a baionetta per obbiettiviM — e anche il processore d’immagine è l’evolutoMaestro II. D’altro canto l’asdella rende un oggetto peculiare: per la società rimuovere lo schermo consente infatti al fotografo di concentrarsi esclusivamente sui suoi soggetti anziché perdersi nella ...