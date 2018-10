Legittima difesa | non un Far West ma un Paese meno sicuro

wired

: La difesa è sempre legittima! Dalle parole ai fatti. #difesasemprelegittima - matteosalvinimi : La difesa è sempre legittima! Dalle parole ai fatti. #difesasemprelegittima - SimonaMalpezzi : Alla fine il condono di #Ischia tanto caro a #DiMaio passa, nottetempo, dentro al decreto ‘col cuore’ di Genova. I… - LegaSalvini : ++ IL SENATO APPROVA LA LEGITTIMA DIFESA! ++ -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) C’è anzitutto da dire che non scatterà alcun automatismo. Il disegno di legge sulla, approvato dal Senato in tempi record in una sola giornata e frutto dell’unione di più progetti sullo stesso tema, non prevede infatti ciò che i suoi sostenitori vanno sbandierando. Nel senso che dopo che il padrone di casa abbia sparato e ferito o ammazzato un ladro o aggressore l’indagine scatterà in ogni caso, proprio per capire come si siano svolti i fatti e per appurare se vi sia stato quel “grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto” previsto all’art. 2 che costituirebbe una causa di non punibilità. Una situazione rafforzata anche da quanto previsto dall’art. 1 del ddl approvato con 195 sì e 52 no, che modifica l’art. 52 del codice penale introducendo la parolina magica che rischia di trasformare ilmagari non in un Farma in un posto molto...