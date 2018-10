Legittima difesa e la non-decisione sul suicidio assistito | due attacchi ai nostri diritti

Legittima difesa - Bonafede : “Maggioranza compatta sul provvedimento”. E sulle armi : “Nessun rischio far-west” : “Sulla Legittima difesa il fatto che ci sia stata un’approvazione dimostra che c’è un consenso da parte del governo e della maggioranza”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sull’approvazione al Senato della legge sulla Legittima difesa. “E’ un tema di giustizia e su questo c’è stato un confronto anche con il mio ministero e il testo che è stato approvato ieri vede la maggioranza ...

Cosa c’è nella nuova legge sulla Legittima difesa : Il Senato ha approvato la nuova legge che modifica la legittima difesa, che modica gli articoli 52 e 55 del Codice penale. Oltre alla difesa considerata sempre legittima, viene introdotto, all'articolo 2, il concetto di 'stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".Continua a leggere

Legittima difesa - non un Far West ma un Paese meno sicuro : C’è anzitutto da dire che non scatterà alcun automatismo. Il disegno di legge sulla Legittima difesa, approvato dal Senato in tempi record in una sola giornata e frutto dell’unione di più progetti sullo stesso tema, non prevede infatti ciò che i suoi sostenitori vanno sbandierando. Nel senso che dopo che il padrone di casa abbia sparato e ferito o ammazzato un ladro o aggressore l’indagine scatterà in ogni caso, proprio per capire come si siano ...

Il Senato dice sì alla Legittima difesa - ma la vera emergenza sono gli omicidi in famiglia : Chi sostiene la legge dice che porterà una certezza della pena e della possibilità di agire contro chi minaccia cose e persone finora inesistente. Chi è contrario pensa invece che aumenteranno gli omicidi e che la norma è direttamente legata all’uso delle armi. sono due visioni opposte quelle sulla legge sulla legittima difesa, passata in Senato e ora pronta per andare alla Camera. «La difesa è sempre legittima» festeggia Matteo Salvini e non ...

Legittima difesa : ma chi ruba più ora che hanno abolito la povertà? : Sarà un mondo perfetto, a nessuno verrà negata nella vita una piccola occasione di vendetta personale legalizzata con plauso del governo e una nuova medaglia al regolamento di conti più esplosivo ...

Cosa manca perché la Legittima difesa diventi legge : La riforma della legittima difesa supera il primo banco di prova del Senato e ora si appresta a incassare il via libera definitivo da parte della Camera. L'obiettivo è quello di arrivare all'approvazione della legge entro la fine dell'anno. L’M5S alla fine si allinea Nessun problema per la maggioranza giallo-verde: superate le perplessità dei pentastellati, che inizialmente avevano tentato di ...

Legittima difesa - ovvero quando lo stato legifera sulla paura : L’iter d’approvazione della modifica della disciplina giuridica sulla Legittima difesa ha percorso oggi un sostanziale passo in avanti. La maggioranza parlamentare gialloverde, con il sostegno di Forza Italia, ha approvato al Senato il disegno di legge che modifica l’articolo 52 del codice penale.

