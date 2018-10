Legacies 1×03 | segreti o verità?

ilnotiziangolo

(Di giovedì 25 ottobre 2018)1×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv verrà trasmesso dalla The CW giovedì, 8 novembre 2018. “We’re Being Punked, Pedro” ci mette in guardia su una punizione che colpirà le gemelle e MG. La trama di1×03 ci svela inoltre che Alaric si chiederà fino a che punto potrà ancora mantenere alcuni1×03 trama e anticipazioni Assicurarsi che irimangano tali ha spesso messo in crisi Alaric in passato. E così succederà anche adesso. Il Preside si chiede se proteggere ad ogni costo gli allievi ed alcuni retroscena possa portare a dei danni devastanti piuttosto che a benefici, come ha creduto finora. Hope, Lizzie e MG hanno invece infranto alcune regole dell’istituto Salvatore e per questo dovranno subirne le conseguenze. LEGGI ANCHE, lo spinoff che farà sognare i fan di The ...