Legacies 1×02 | chi ha fatto del male a Landon?

ilnotiziangolo

(Di giovedì 25 ottobre 2018)1×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda giovedì, 1 novembre 2018, sulla The CW. “Some People Just Want to Watch the World Burn” ci mette in guardia sul primo mistero che gli allievi di Alaric dovranno risolvere. La trama di1×02 ci svela infatti cheè scomparso e che i sospetti ricadranno su tutti.1×02 trama e anticipazioni La scuola sarà in totale fermento in seguito alla scomparsa misteriosa di. Alaric guiderà le ricerche al fianco di Hope e Rafael, preoccupati di che cosa possa essere successo. I sospetti non mancheranno, soprattutto perché sembra non esserci alcuna traccia del ragazzo. La vita scolastica intanto continuerà comunque ad andare avanti. La scuola si prepara infatti alla partita annuale di football contro la Mystic Falls High. Lizzie e Josie decideranno di agire sotto ...