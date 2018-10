Lega B e FIGC muro contro muro | Balata tuona

Figc - Michele Uva sospeso dal ruolo di direttore generale : 'Azione lesiva contro di me - dato incarico al mio Legale' : Con una mossa a sorpresa, certamente per le modalità con le quali è arrivata ma anche per la celerità della stessa, Gabriele Gravina , il neo presidente della Figc, ha deciso di sospendere dalle ...

Serie B - Lega B accusa Figc dopo decisione del Tar e ricorre a Consiglio di Stato. Gravina indice Consiglio : ... gli sponsor e per tutte quelle realtà intimamente ed economicamente connesse al mondo del calcio". La scelta della Federcalcio di non ricorrere a sua volta al Consiglio di Stato ma anzi di ...

Figc - Gravina sospende il d.g. Uva. I Legali : "Valutiamo le posizioni di vertice" : Il presidente federale Gabriele Gravina ha appena sospeso dalle sue funzioni il direttore generale Michele Uva, che era in carica dal 2014. Al dirigente è stata consegnata una lettera predisposta dai ...

Calcio italiano sconvolto dal Tar : ripescaggi e ricorsi - la Lega B attende le decisioni della Figc : ripescaggi– Novità clamorose in Serie B e Serie C. Difatti, il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati dai club sul format del campionato cadetto, sono state accettate le le istanze cautelari presentate da Novara, Ternana e Pro Vercelli, con l’aggiunta del Siena, sulla sospensione della pronuncia del Tribunale federale nazionale che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi delle società. La Lega di B rimane in attesa delle ...

Caos Serie B - la Lega rimane in attesa delle decisioni della Figc : La Lega di B rimane in attesa delle decisioni che la Figc vorrà adottare per ottenere la definitiva chiarezza sul tema. Dalla Lega cadetta è questa la posizione che filtra dopo aver appreso la notizia ...

Figc - la Lega B si schiera con Gravina : La Lega B si schiera con Gabriele Gravina. L’assemblea cadetta ha espresso apprezzamento unanime dopo il confronto con il candidato unico alla presidenza della Figc, che ha già il consenso elettorale di Lega Pro, Dilettanti, allenatori, arbitri e ha incassato il sostegno del Consiglio della Lega di A. “Ci ha assicurato che in Consiglio sosterrà molte tesi che noi riteniamo di dover portare avanti – ha detto il presidente ...

Presidenza FIGC - Gabriele Gravina ha l’appoggio anche della Lega B : Gabriele Gravina sarà con ogni probabilità il prossimo presidente della FIGC, oggi ha incassato anche l’appoggio della Lega B La Lega B appoggia Gabriele Gravina, candidato unico alle elezioni della FIGC in programma lunedì. Al termine del confronto odierno, l’assemblea riunita a Milano (presenti 18 società su 19) ha all’unanimità apprezzato le ampie rassicurazioni che Gravina ha dato sul ruolo che terrà in Consiglio ...

Figc : Gravina in Assemblea Lega di B : ANSA, - MILANO, 19 OTT - A quattro giorni dall'Assemblea che lo eleggerà presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina oggi incontra la Lega B. Il candidato unico al vertice della Figc ha infatti ...

Figc : Lotito eleggibile in quota Lega A : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Claudio Lotito "è eleggibile" a un posto di consigliere federale in rappresentanza della Lega di Serie A. E' il giudizio della Corte federale della Figc che, su richiesta del ...

Figc : la Lega B fredda su Gravina : La Lega di B scioglierà il nodo su Gabriele Gravina venerdì mattina, quando il candidato unico alle elezioni per la presidenza della Figc di lunedì prossimo è stato invitato a partecipare all’Assemblea dei club cadetti per alcuni chiarimenti sul suo programma, a partire dalla certezza sui tempi stretti per la riforma dei campionati. “A Gravina contestiamo di non aver speso nemmeno una riga sulla nostra serie – ha ...

FIGC - Gravina si dimette da Presidente della Lega Pro : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di Presidente della Lega Pro. Al termine dell’Assemblea, si è tenuto il Direttivo di Lega Pro, nel quale il Presidente Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza federale alle elezioni del 22 ottobre, ha rassegnato le dimissioni. LA POSIZIONE DI Gravina “E’ un atto di correttezza e si garantisce il […] L'articolo FIGC, Gravina si dimette da Presidente della Lega Pro ...

FIGC - Lega B scettica su Gravina : “Fornisca i tempi per la riforma dei campionati” : Gabriele Gravina, dimessosi proprio nella giornata di oggi dall’incarico di presidente della Lega Pro, resta l’unico candidato alla presidenza della FIGC, ma la Lega B non nasconde lo scetticismo. Il dirigente è stato così invitato a prendere parte all’assemblea dei club cadetti per fornire alcuni chiarimenti sul suo programma, a partire dalla certezza sui tempi […] L'articolo FIGC, Lega B scettica su Gravina: ...