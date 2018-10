Left Behind | le storie che le stanze d’albergo lasciano dietro di sé

wired

(Di giovedì 25 ottobre 2018)Come vengono lasciate led’albergo una volta abbandonate dai loro ospiti? Lo racconta la serie di scattidella fotografa italiana Giulia Dini, colma di quella poetica malinconica legata a tutto ciò che finisce ed è destinato a essere dimenticato. Nel progetto è palese il paradosso tra la condivisione d’intimità vissuta dagli ospiti e la mancanza di personalità dei luoghi in cui viene consumata. Nonluoghi perfetti per immaginare trame eche solo uno scatto potrà raccontare. Per scoprire il lavoro di Giulia potete dare un’occhiata alla nostra gallery qui in alto, oppure visitare il suo sito.: leche led’albergodi sé Wired.