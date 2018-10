Le riprese per la serie TV di Halo inizieranno nel mese di giugno 2019

Rapper cade dall'aereo durante riprese videoclip : stava ballando su un'ala : Lutto nel mondo della musica : è morto Jon James McMurray , Rapper canadese di 34 anni. L'artista ha perso la vita in un modo assurdo: durante le riprese di una videoclip in British Columbia, Canada. Qui ...

'Via dell'Aspromonte' - al via le riprese in Calabria per il nuovo film di Calopresti : Inferno e paradiso, cronaca e favola. Cos questo film. Africo in Europa, e ci ricorda cosa, solo un secolo fa, poteva essere la nostra terra, ma in quanto sud assomiglia nei suoi sogni e nelle sue ...

Mick Jagger a Como per le riprese del film Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi : Il rocker Mick Jagger sarà protagonista di un film diretto da Giuseppe Capotondi, intitolato “Burnt Orange Heresy”. Il divo dei Rolling Stones è pronto per tornare sul grande schermo, interpretando il ruolo di un collezionista d’arte inglese e mecenate dell’artista solitario Jerome Debney. Il film sarà ambientato nell’Italia, e la notizia di Mick Jagger a Como per le riprese del film gira in queste ore. A riferire la presenza di Mick ...

Lago di Garda : riprese all’alba le ricerche del sub disperso : All’alba sono riprese, nel Lago di Garda, le ricerche del subacqueo polacco che si è immerso nella tarda mattinata di sabato e non ha più dato notizie di sé. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia Costiera il 50enne stava sperimentando lo scooter subacqueo con cui un suo compagno di spedizione era riuscito a raggiungere i 316 metri di profondità. L’uomo aveva intenzione di battere il record mondiale. L'articolo Lago di Garda: ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : riprese all’alba le ricerche del pastore disperso : riprese all’alba le ricerche del pastore disperso da ieri a causa del Maltempo che ha investito la Sardegna sud orientale: si tratta di Nicola Campitello, 38 anni, sorpreso da un nubifragio nella zona di Castiadas, tra Costa Rei e Capo Ferrato, in una zona particolarmente impervia. Il servo pastore stava pascolando il gregge: probabilmente, nel tentativo di salvare gli animali, si è trovato in una situazione di difficoltà. Sul posto ...

Nuovi casting per 1994 a Milano - comparse e figurazioni per le riprese di novembre : come candidarsi : Dopo quelli che si sono tenuti a fine estate a Roma, arrivano Nuovi casting per 1994 a Milano: continuano infatti le riprese del terzo capitolo della trilogia di Stefano Accorsi dedicata ai primi anni Novanta del nostro Paese, quelli che hanno segnato la fine della cosiddetta Prima Repubblica sotto i colpi dell'inchiesta Mani Pulite e del pool di magistrati alla guida del processo Tangentopoli, con la successiva discesa in campo di Silvio ...

Genoa - Juric si ripresenta in conferenza : “Contento di tornare - squadra costruita per il 3-5-2” : Dopo l’esonero di Ballardini, Enrico Preziosi ha deciso di richiamare Ivan Juric sulla panchina del suo Genoa. Per il croato si tratta della quarta esperienza al Grifone, la terza da allenatore oltre quella da calciatore: “Sono contento di tornare a fare il lavoro che mi piace in una squadra dove ho fatto tanto. C’è solo voglia di lavorare e fare bene. Voglio essere sereno e fare il meglio possibile. Non ho fatto bene ...

Esordio alla regia per Marco Bocci. Iniziate a Roma le riprese di “Erre11” : Il film, tratto dal Romanzo d’Esordio dell’attore umbro, sarà una coproduzione italo-spagnola e avrà un cast di rilievo del nostro cinema italiano, tra cui spiccano Libero De Rienzo, Andrea Sartoretti e Laura Chiatti. Roma. Al via oggi lunedì 8 ottobre 2018 le riprese di Erre11 (titolo provvisorio) la prima pellicola firmata nella regia e nella sceneggiatura dal celebre interprete di cinema e tv Marco Bocci. Il film, tratto dall’ Esordio ...

UXOR FILM : Fine riprese per “Atto di Carità” : Il regista Michelangelo di Pierro, assieme alla sua troupe, ha finito le riprese del FILM Atto di Carità, prodotto dalla UXOR FILM! Ma facciamo un passo indietro, prima di cominciare: Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, la UXOR FILM è una neonata società di produzione nell’ambito del videomaking (commerciale e artistico), che ha come principale interesse quello di valorizzare giovani talenti che per troppo tempo sono rimasti ...

Spider-Man - le riprese in Italia/ Tom Holland condivide una foto da Venezia : fan impazziti per il sequel : Le riprese di Spider-Man sono iniziate a Londra. Poi si sono sposate in quel di Praga e Parigi. Adesso, sono sbarcate nella splendida cornice di Venezia, proprio qui in Italia.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:40:00 GMT)

1994 - La serie - riprese in corso a Napoli per l'ultima stagione : Si chiuderà nel 2019 la trilogia nata "da un'idea di Stefano Accorsi" ed iniziata con 1992, proseguita con 1993 ed in attesa, ora, di 1994. Le riprese sono iniziate quest'estate in Sardegna, ed ora proseguono a Napoli, dove a Palazzo Reale -rivela Il Mattino- si sta girando una delle scene clou dell'ultima stagione, ovvero il G7 presieduto da Silvio Berlusconi (interpretato da Paolo Pierobon), premier da appena 100 giorni. E' il G7, per ...

Patrick Dempsey a Roma per l'inizio delle riprese di 'Devils' : L'attore statunitense Patrick Dempsey, principalmente conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd in Grey's Anatomy [VIDEO], è arrivato questa mattina a Roma per le riprese del suo nuovo telefilm. Stiamo parlando del thriller finanziario Devils, che vedra' Dempsey recitare accanto all'attore italiano Alessandro Borghi. Patrick Dempsey è in Italia Proprio in occasione dell'inizio delle riprese del telefilm ...

Rai - per la Lega Foa è ripresentabile per la presidenza : Roma, 13 set., askanews, - 'Con il nostro documento rimarchiamo l'autonomia e la piena legittimità delle scelte del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Presidente'. Lo affermano i deputati ...