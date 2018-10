Le Persone Oltre i Numeri | per la business intelligence non siamo numeri ma storie da

Oltre ai due senegalesi fermati ci sono altre 2 Persone sotto torchio per la morte di Desirée : Indagini serrate, molti testimoni e in poche ore è arrivata la svolta nell'inchiesta sulla morte di Desirée, la 16enne trovata morta la scorsa settimana in un edificio diroccato nel quartiere di San ...

Oltre ai due senegalesi fermati ci sono altre 2 Persone sotto torchio per la morte di Desirée : Indagini serrate, molti testimoni e in poche ore è arrivata la svolta nell'inchiesta sulla morte di Desirée, la 16enne trovata morta la scorsa settimana in un edificio diroccato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Chi era in quella struttura e ha visto cosa succedeva non ha esitato a parlare e così sono subito finiti in manette Mamadou Gara, 26 anni, e Brian Minteh, 43, ritenuti responsabili, in concorso ...

Oltre 100 mila Persone alla Maker Faire di Roma The European Edition : Tantissima attenzione è stata dedicata anche all'ambiente, al risparmio energetico, al riutilizzo dei materiali ed all'economia circolare, alla quale in particolare era dedicato il ristorante Eni. ...

Oltre 8mila Persone - 2mila litri di birra - grande cucina e spettacoli. L'Oktoberfest saluta lo Sport Park : Fano , PU, " Circa 2000 litri di birra, addobbi, aromi e sapori tipici bavaresi hanno attirato un totale di circa 8mila persone durante i 10 giorni delL'Oktoberfest allo Sport Park. Obiettivo ...

Sky Arte Festival - la due giorni a Palermo ha coinvolto oltre 5 mila Persone : Con mille tremolanti lucine che hanno acceso il palco del Teatro Al Massimo venerdì sera, Brunori Sas con la sua emozionante interpretazione dell’album di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, ha dato il via allo Sky Arte Festival. L’evento di Sky il 12 e 13 ottobre ha “invaso” la città di Palermo con musica, Arte, incontri, concerti proiezioni e tante iniziative, per le affascinanti vie ...

Cosenza - società pubblicitaria non dichiara 4 - 5 milioni di euro ed evade oltre 1 - 3 milioni di euro di imposte. Denunciate due Persone : Cosenza - La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale, che dal 2013 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per 4,5 milioni di ...

Astronomia : giornata a porte aperte di ESO 2018 - presenti oltre 5mila Persone : Sabato 13 ottobre 2018, il quartiere generale di ESO a Garching in Germania ha aperto le sue porte per la giornata annuale delle porte aperte. Insieme ad altri istituti basati nel campus scientifico in Garching, ESO ha invitato i visitatori a sperimentare il lavoro di questa organizzazione di livello mondiale per l’Astronomia da terra. Quest’anno la giornata a porte aperte include anche attività nel planetario di ESO, la Supernova, aperta in ...

GE : oltre 12'000 Persone a "Marcia della speranza" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Modica : controllate oltre 60 Persone e 180 veicoli : Controlli straordinari del territorio da parte della Polizia di Stato a Frigintini e Modica nelle contrade Quartarella, San Filippo e Lanzagallo.

Uragano Michael : 17 morti tra Florida e Virginia - oltre un milione di Persone senza energia elettrica : L’Uragano Michael ha provocato finora 17 vittime accertate negli Stati Uniti: il bilancio, ancora provvisorio, potrebbe aggravarsi ulteriormente col passare delle ore, in quanto i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere diverse località. “Prevedo che il numero dei morti aumenterà ancora tra oggi e domani, mentre continuiamo a scavare tra le macerie“, ha spiegato il capo dell’Agenzia federale delle ...

L'uragano Michael si abbatte sulla Florida : 2 morti. Oltre 500mila Persone senza elettricità : Due vittime e danni inestimabili. L'uragano Michael ha lasciato una scia di distruzione in Florida. Adesso si è indebolito a categoria 2 ed è stato declassato a tempesta tropicale, e continua a martellare la Georgia con forti piogge e venti impetuosi. Ma toccando terra con una forza da uragano di categoria 4 ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza energia elettrica, ha devastato case e spiagge e ha ucciso almeno 2 ...

Parco Valentino - un salone delle Persone Oltre che dell’auto. Ecco come sarà : In un periodo in cui i saloni auto “formato classico” stanno perdendo appeal e si devono reinventare se vogliono sopravvivere, Ecco che realtà come quella del Parco Valentino prendono il sopravvento e sembrano affermarsi come nuove formule vincenti. Molto più simile a Goodwood e a Pebble Beach, è stata presentata oggi a Milano, al Castello Sforzesco, la quinta edizione di quello che sembra preannunciarsi un nuovo happening. Una manifestazione ...

Trovate con oltre 13 chili di radici di genziana - denunciate 3 Persone : L'Aquila - In località “Valle Ranna” del Comune di Barisciano (AQ), i Carabinieri Forestali della Stazione “Parco” di Assergi (AQ) - dipendenti dal Reparto P.N. Gran Sasso e Monti della Laga, hanno fermato tre persone per raccolta e danneggiamento di flora spontanea protetta. I tre uomini, avevano raccolto, estirpandolo, un ingente quantitativo di radici di genziana (Gentiana lutea), ben 13 (tredici) chilogrammi, in zona 1 del Parco. I ...

Wired Next Fest 2018 - a Firenze oltre 60mila Persone : Si è conclusa il 30 settembre la terza edizione fiorentina del Wired Next Fest, il più importante Festival italiano dedicato alla cultura dell’innovazione, organizzato da Wired Italia. Sono state registrate oltre 60mila persone a Palazzo Vecchio, contro le 52mila dello scorso anno. Più di 140 gli ospiti italiani e internazionali: scienziati, politici, economisti, tecnologi, imprenditori, attori, registi, musicisti e sportivi si sono confrontati ...