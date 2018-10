Le partite del giorno – Si gioca in Europa League

Wta Finals 2018/ Diretta Kvitova Pliskova - Wozniacki Svitolina streaming video e tv - orario delle partite : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: si chiude il gruppo bianco del Master di tennis femminile, Elina Svitolina è vicina alla semifinale per cui le basta vincere un solo set(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 01:00:00 GMT)

Lega Pro - rinviate le partite di stasera dopo la decisione del Tar : dopo la decisione del Tar di tornare a una Serie B a 22 squadre , la Lega Pro ha comunicato di aver rinviato le partite in programma stasera delle squadre coinvolte: Pro Vercelli, Ternana, Siena e ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (recupero 1^ giornata) : Risultati Serie C: diretta live score delle partite e Classifica aggiornata. Oggi 24 ottobre 2018 si giocano i recuperi della prima giornata del terzo campionato italiano.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:04:00 GMT)

Le partite del giorno – Si gioca ancora in Champions League : Le partite del giorno – Nel weekend si è giocata una giornata valida per il campionato di Serie A che ha regalato importanti indicazioni e colpi di scena come il pareggio della Juventus contro il Genoa, riscatto bianconero contro lo United. Adesso è il momento di tornare subito in campo, in particolar modo si gioca la Champions League, in arrivo partite incredibili, giocano le italiane. Ecco il programma. Le partite del giorno Club ...

Wta Finals 2018/ Diretta Kerber Osaka - Stephens Bertens streaming video e tv - orario delle partite : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: mercoledì 24 ottobre si gioca la 2^ giornata del gruppo rosso nel Master femminile di tennis, le partite sono Kerber-Osaka e Stephens-Bertens(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 03:30:00 GMT)

Baseball - Europei 2019 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e formula. Torneo già decisivo per Tokyo 2020 : E’ stato comunicato il calendario degli Europei 2019 di Baseball che si disputeranno a Bonn e Solingen (Germania) dal 7 al 15 settembre. La rassegna continentale sarà molto importante perché le prime cinque classificate avranno il diritto di partecipare, insieme al Sudafrica, al Torneo zonale di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (solo un posto in palio). L’Italia, che parte come sempre tra le grandi favorite insieme ...

Volley femminile - Nations League 2019 : svelato il calendario dell’Italia. Tutte le date - le partite e gli avversari delle azzurre : La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Ricordiamo che si gioca dal martedì al giovedì perché poi nel weekend si disputerà il torneo maschile. Si incomincerà il 21-23 maggio e si concluderà il 18-20 giugno prima della Final Six in Cina dal 3 al 7 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un ...

Volley - Nations League 2019 : svelato il calendario dell’Italia. Tutte le date - le partite e gli avversari degli azzurri : La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di Volley maschile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Si incomincia nel weekend del 31 maggio – 2 giugno e si concluderà il 28-30 giugno prima della Final Six negli USA dal 10 al 14 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un totale di 15 partite spalmate in 5 weekend di gara, un torneo massacrante ...

Berardi sempre più bandiera del Sassuolo : 150 partite in A : L'attaccante calabrese è anche il miglior marcatore neroverde nella massima serie con 60 gol in 6 stagioni

Pronostici Champions League/ Quote e scommesse sulle partite della terza giornata (23 ottobre) : Pronostici Champions League: le Quote e le scommesse sulle partite di martedì 23 ottobre, valide per la terza giornata della fase a gironi. In campo due italiane, ovvero Juventus e Roma(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 05:34:00 GMT)

Le partite del giorno – Tutto lo spettacolo della Champions League : Le partite del giorno – Nel weekend si è giocata una giornata valida per il campionato di Serie A che ha regalato importanti indicazioni e colpi di scena come il pareggio della Juventus contro il Genoa. Adesso è il momento di tornare subito in campo, in particolar modo si gioca la Champions League, in arrivo partite incredibili, giocano le italiane. Ecco il programma. Le partite del giorno AEK-Bayern Young Boys- Valencia Ajax- ...

Wta Finals 2018/ Diretta Wozniacki Kvitova - Svitolina Pliskova streaming video e tv - orario delle partite : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: Wozniacki-Kvitova e Svitolina-Pliskova sono le due partite che martedì 23 ottobre si giocano per il gruppo bianco nel Master di Singapore(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 03:30:00 GMT)

INFORTUNIO VERDI/ Ultime notizie : salta le partite con Psg e Roma? Problemi muscolari per la punta del Napoli : L'INFORTUNIO di VERDI, rimediato con l'Udinese, lo costringerà a saltare la gara contro il Paris Saint German di mercoledì in Champions League. Distrazione di primo grado all'adduttore (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Basket Champions League 2019 : il calendario e gli orari delle partite della settimana. Come vedere in tv Venezia - Avellino e Bologna : Tra domani e mercoledì riprende il cammino in Champions League di Venezia, Avellino e Bologna, tutte imbattute nelle prime due partite. La Reyer volerà in Repubblica Ceca per sfidare l’Opava alle ore 18:30 di domani, poco dopo, alle 20:30, toccherà alla Sidigas ospitare i polacchi dell’Anwil Wloclawek, mentre concluderà la terza giornata il match tra gli sloveni del Petrol Olimpija e la Virtus Bologna, in programma mercoledì alle ...