Le élite hanno fallito e con loro la stagione delle doppie morali Ora tocca a noi

'Il popolo si sta rivoltando contro le élite che lo hanno ingannato - il populismo non c'entra e ha anche una storia rispettabile' : Il professore e linguista descrive il tempo che viviamo: 'La crescita economica ha favorito solo le istituzioni finanziarie, un danno per l'economia'

Noam Chomsky : "Il popolo si sta rivoltando contro le élite che lo hanno ingannato - il populismo non c'entra e ha anche una storia rispettabile" : "I lavoratori si stanno rivoltando contro le elite e le istituzioni dominanti che li hanno puniti per una generazione. C'è stata una crescita economica e un aumento della produttività ma la ricchezza generata è finita in pochissime tasche, per la maggior parte a istituzioni finanziarie predatorie che, nel complesso, sono dannose per l'economia". Lo dice Noam Chomsky, professore e linguista e teorico della comunicazione, in ...