Le Donatella | Giulia e Silvia Provvedi Confronto con Corona con il timore di essere

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi/ Video - quando saranno divise? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip stanno vivendo un momento di stasi. Intanto Gollini però ha deciso di mandare un messaggio con l'aereo sopra la casa.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:34:00 GMT)

LE Donatella - SILVIA E GIULIA PROVVEDI/ "Noi siamo legatissime. Soffriamo insieme" (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:40:00 GMT)

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi/ Lunedì ingresso a sorpresa per le gemelle? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:50:00 GMT)

LE Donatella - GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Le parole commosse sulla madre Monica Alberti (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi/ Lacrime e conferme : "Questa è la mia occasione" (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:52:00 GMT)

LE Donatella - GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Mamma Monica : "Dopo Fabrizio Corona non la vedevo ridere da tre anni” : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:44:00 GMT)

Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi/ Fabio Basile sussurra : “Mandate in nomination…” (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi / Saranno divise dagli editori? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle Saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:48:00 GMT)

SILVIA E GIULIA PROVVEDI - LE Donatella/ "Sono trasparente e pulita". La replica di Fabrizio Corona : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? SILVIA parla della rottura con Fabrizio Corona. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Silvia e Giulia Provvedi - Le Donatella/ Fabrizio Corona risponde sui social : "Vi farò fare grosse risate" : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Silvia parla della rottura con Fabrizio Corona. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:49:00 GMT)

Silvia e Giulia Provvedi - Le Donatella/ "Fabrizio Corona? Ho dei valori che lui non ha!" (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Perché non riescono ad essere più protagoniste nella casa? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:04:00 GMT)

SILVIA E GIULIA PROVVEDI - LE Donatella/ Video : figlio per Silvia - doccia hot per Giulia (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, Silvia e Giulia PROVVEDI: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Perché non riescono ad essere più protagoniste nella casa? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:37:00 GMT)

Silvia e Giulia Provvedi - Le Donatella/ Le gemelle si sono spente - cosa è successo? (Grande Fratello Vip 2018) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Perché non riescono ad essere più protagoniste nella casa? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 07:00:00 GMT)

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE Donatella/ L’ex di Corona nel mirino di Stefano Sala (Grande Fratello Vip 3) : GIULIA e SILVIA PROVVEDI, Le DONATELLA: l'ex fidanzata di Corona nel mirino di Stefano Sala mentre per la biondina c'è il messaggio d'amore del fidanzato Pierluigi Gollini.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:10:00 GMT)