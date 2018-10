Le armi di Fortnite nella realtà grazie a NERF

Previsioni Fortnite Stagione 6 : uscita - come cambia la mappa e skin per le armi : Tutto pronto per Fortnite Stagione 6, il nuovo terremoto che si appresta ad arrivare in Battaglia Reale e Salva il Mondo, ma chiaramente l'immagine che vedete qui sopra è solo un concept di fantasia. Una delle novità sicure è l'audio spaziale, come abbiamo illustrato dettagliatamente qui. come sempre Epic Games infarcisce i giorni e le settimane precedenti di misteri, eventi inspiegabili e molto altro. Questa volta in vista di Fortnite Stagione ...