Le ambientazioni di Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 a confronto in un

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Sono passati ben otto anni da Red, e un nuovo video riportato da VG24/7 mette alee la grafica di quel piccolo capolavoro firmato da Rockstar con quelle del suo nuovo colossal, Red2, disponibile da domani 26 ottobre per PS4 e Xbox One.Nel video, Redviene riprodotto nella sua versione migliorata su Xbox One X, visitando alcune dellepresenti anche nel suo seguito per evidenziare i progressi grafici compiuti dal settore nel giro di quasi una decade. La città mostrata nel video è Armadillo, quindi riproducetelo solo se non tenete a vederla per la prima volta con i vostri occhi nei panni di Arthur Morgan.Che ne pensate dei miglioramenti grafici che separano le due generazioni a? State aspettando di poter giocare a Red2?Read more…