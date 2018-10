Lazio | Luis Alberto a casa | Inzaghi gli preferisce un ex Primavera

Marsiglia-Lazio - le probabili formazioni : Immobile e Luis Alberto si giocano un posto in attacco con Caicedo : Stadio Velodrome di Marsiglia: alle 21 la Lazio va a sfidare nel terzo turno dei gironi di Europa League i padroni di casa transalpini. Incontro importante per il passaggio del turno: vincere per i biancocelesti di Simone Inzaghi potrebbe significare fare un passo avanti verso i sedicesimi di finale. Non sarà comunque facile, visto l’avversario dalla storia più che dignitosa anche nelle coppe continentali. probabili formazioni Inzaghi ...

Lazio - Inzaghi : 'Luis Alberto non convocato'. Acerbi : 'Dipende tutto da noi' : Non fa calcoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della gara d'Europa League contro il Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa al Velodrome: Convocati. 'Per quanto riguarda la ...

Olympique Marsiglia-Lazio - le probabili formazioni : ballottaggio Immobile-Luis Alberto : Rialzare la testa dopo l'ultima pesante sconfitta arrivata in Europa League e cercare di mettere in discesa la strada verso l'accesso alla fase successiva del torneo. Questo l'obiettivo della Lazio , ...

Parma-Lazio - Berisha decisivo - sparisce il mago Luis Alberto : Adesso conta solo vincere e la Lazio vince. Non subisce gol a Parma per la seconda volta, nonostante un'altra prestazione opaca. Dopo la sosta ci si aspettava la scossa da parte dei gioielli ...

Parma-Lazio 0-0 La Diretta In avanti Luis Alberto e Immobile : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono...

Parma-Lazio alle 15 La Diretta In avanti Luis Alberto e Immobile : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono dalla ...

Luis Alberto - lavoro e scaramanzia : è tornato biondo per riprendersi la Lazio : I tifosi glielo chiedono in continuazione: "Luis, torni com'eri prima per favore?". E lui risponde... con il cambio di look: "Mi rubio..." . La moglie posta su Instagram e i tifosi della Lazio sono ...

Lazio - buone notizie : Luis Alberto ha recuperato - Lulic e Lukaku convocati : Luis Alberto si allena a tempo pieno. Alla ripresa degli allenamenti a Formello lo spagnolo è tornato a lavorare con i compagni dopo un settimana di preparazione differenziata col fisioterapista Ruben ...

Lazio - domani la ripresa : torna Luis Alberto : Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, i biancocelesti torneranno in campo a Formello nella giornata di domani

Lazio - Luis Alberto pedala verso il recupero e punta il Parma : 'Comenzamos!'. Così scrive Luis Alberto su Instagram, mentre si allena sulla cyclette. Tradotto: 'Cominciamo!'. Lo spagnolo, alle prese con una sospetta pubalgia, intensifica gli allenamenti dopo le ...

Lazio - Tare sui big : “Chi sbaglia paga - Luis Alberto deve riconquistare il posto” : Non è un momento semplicissimo per i big della Lazio, Luis Alberto e Milinkovic-Savic in testa, che stanno faticando ad esprimersi sui livelli della passata stagione. Su di loro si è pronunciato il ds Igli Tare, che a Repubblica ha detto: “Per Milinkovic è soprattutto una questione di condizione fisica: è arrivato tardi per via dei Mondiali e così gli manca la preparazione atletica di base. Cosa fondamentale per uno “pesante” come ...

Lazio - Tare : “Cosa manca a Milinkovic? La condizione fisica. Su Luis Alberto…” : Igli Tare, ds della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Su Milinkovic-Savic: “Per lui è soprattutto una questione di condizione fisica: è arrivato tardi per via dei Mondiali e così gli manca la preparazione atletica di base. Cosa fondamentale per uno “pesante” come lui. Non a caso, […] L'articolo Lazio, Tare: “Cosa manca a Milinkovic? La condizione ...

Lazio - Tare durissimo contro Luis Alberto : “non è un giocatore intoccabile - se meriti giochi” : Il dirigente biancoceleste ha attaccato duramente lo spagnolo, sottolineando come non sia ammissibile sbagliare troppe partite di fila L’incanto della scorsa stagione sembra essere svanito, Luis Alberto non riesce più a trovare la continuità di rendimento avuta l’anno passato. Solo due gol in questo avvio, condito da numerose gare giocate al di sotto delle proprie possibilità. Alfredo Falcone/LaPresse Una situazione che non ...