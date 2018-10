Lazio | incidenti a Marsiglia | due feriti in ospedale

ENAC presenta a Montreal re Lazio ne su assistenza vittime incidenti aerei e loro familiari : Nell'ambito della 13a Air Navigation Conference che si sta svolgendo a Montreal in questi giorni, organizzata dall' ICAO , International Civil Aviation Organization,, l' ENAC ha presenta to una ...

Incidenti in Lazio -Spal : denunciati tifosi ferraresi : denunciati e perquisite le case di tre tifosi ferraresi per gli Incidenti nel prima della partita amichevole tra Lazio e Spal disputatosi ad Auronzo di Cadore il 28 luglio scorso. Il lavoro della Polizia di Stato di Belluno con quella di Ferrara ha portato al riconoscimento di altri tre tifosi della Spal che hanno partecipato alla rissa con i tifosi laziali le cui case sono state perquisite. Le perquisizioni hanno portato al sequestro ...

Incidenti in Lazio -Spal : denunciati tifosi ferraresi : denunciati e perquisite le case di tre tifosi ferraresi per gli Incidenti nel prima della partita amichevole tra Lazio e Spal disputatosi ad Auronzo di Cadore il 28 luglio scorso. Il lavoro della Polizia di Stato di Belluno con quella di Ferrara ha portato al riconoscimento di altri tre tifosi della Spal che hanno partecipato alla rissa con i tifosi laziali le cui case sono state perquisite. Le perquisizioni hanno portato al sequestro ...

Incidenti sul lavoro - 4 morti e un ferito grave in poche ore tra Toscana - Lazio e Calabria. Oltre 470 vittime da gennaio : Michael Romano è precipitato dal tetto di un capannone industriale alle 11 in provincia di Frosinone. Un operaio poche ore più tardi è morto a Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, investito dall’esplosione di un tubo ad alta pressione nella stazione ferroviaria. Poco dopo è toccato a un portuale di 40 anni a Marina di Carrara, schiacciato da un carrello elevatore in manovra. E in serata è deceduto anche un elettricista di 33 anni, ...