Lazio | è un momento entusiasmante | adesso l’Inter | c’è qualcosa da vendicare…

calcioweb.eu

: Ottimo il raddoppio della Lazio nel momento migliore del Marsiglia - Delirio897J : Ottimo il raddoppio della Lazio nel momento migliore del Marsiglia - MarcoRoberti10 : E invece mi smentisce prontamente(per fortuna) #Immobile fa assist e #Caicedo è freddo sotto porta Proprio nel mome… - SciabolataFFP : Contropiede-gol nel momento migliore dell'#OM. Brava #Lazio! #OMLazio #UEL -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) E’ andata in scena una partita importante valida per l’Europa League, prestazione convincente dellache ha ottenuto tre punti preziosissimi sul campo del Marsiglia. Prova di forza per la squadra di Simone Inzaghi che ha sbancato un campo difficilissimo dimostrando di essere pronta per provare ad arrivare fino in fondo. Le seconde ‘linee’ non hanno mai demeritato, oggi buona prestazione di Caicedo, autore del gol del raddoppio, bene anche la difesa, magia di Marusic in contropiede. Nonostante qualche passaggio a vuoto l’inizio di stagione in casapuò essere considerato molto importante. Esi avvicina una partita fondamentale contro l’Inter, partita già molto importante per la zona alta della classifica. L’intenzione di Inzaghi è quella di riscattare la beffa della partita della scorsa stagione con il gol di Vecino che ha ...