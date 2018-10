Lavoro | Leroy Merlin ricerca personale nelle sedi di Roma

newsinforma

: LEROY MERLIN UDINE RICERCA ADDETTO PART TIME 25 ORE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) - Udine… - Bakeky_annunci : LEROY MERLIN UDINE RICERCA ADDETTO PART TIME 25 ORE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) - Udine… - Bakeky_annunci : LEROY MERLIN UDINE RICERCA CONSIGLIERE DI VENDITA FULL TIME - REPARTO VERNICI - Udine -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)azienda leader nei prodotti e nei servizi per la casa. Lecoinvolte nellasono quelle diFiumicino,Lanina eLaurentina. Andiamo a scoprire quali sono i ruoli richiesti. Per candidarsi è necessario visitare il sito ufficiale dell’azienda e seguire le indicazioni presenti nel seguente link: http://.it/Mappa.html. Nel sito è possibile anche informarsi sulle posizioni aperte in tutte led’Italia. Le posizionite daWeekendista 20 ore nella sede diFiumicino Requisiti: – Giovani talenti che frequentano l’Università; – Disponibilità a lavorare sabato e domenica su turni di 20 ore; – Passione per i prodotti, per la casa ed il design; – Orientamento al cliente; – Digital ...