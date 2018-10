L’Arabia Saudita ha cambiato versione sulla morte di Khashoggi : DALL'ITALIA “L’Italia riduca lo spread che danneggia imprese e famiglie”, ha detto Mario Draghi. Il governatore della Banca centrale europea ha aggiunto che “l’Italia, la Brexit e la guerra economica sono fonti di incertezza”. Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha detto che “ri

La fidanzata di Khashoggi al Parlamento europeo : "Chiedete risposte all'Arabia Saudita" : Ciò che è accaduto al giornalista saudita Jamal Khashoggi è di una gravità inaudita e dimostra ancora una volta che i cambiamenti annunciati dal principe ereditario Mohammad bin Salman non sono stati altro che una copertura, mentre il regime ha continuato a comportarsi in modo autoritario e repressivo.Bin Salman si è impegnato per rivestire l'Arabia Saudita di una nuova immagine, ma l'immagine vera è ...

Saipem attiva in Arabia Saudita. Cao : "Molti progetti in vista" : L' Arabia Saudita è sempre stato un mercato chiave per Saipem mentre la compagnia di stato Saudi Aramco è "il primo cliente nel portafoglio" della compagnia ingegneristica guidata da Stefano Cao . Lo ...

Germania-Arabia Saudita : ministro Esteri Maas - in corso revisione licenze esportazioni armi a Riad per caso Khashoggi : Dopo l'Algeria con 741,3 miliardi di euro, il regno degli Al Saud è il secondo acquirente di armi tedesche nel mondo per un valore di 416,4 milioni di euro. , segue, , Geb,

Arabia Saudita - boicottato il forum economico. Non c è il principe MBS : ... amministratore delegato di Softbank, il piu' iimportante investitore al mondo nel campo dell'high tech e il principale partner in affari di Mbs, l'uomo che piu' di ogni altro aveva dato fiducia e ...

Arabia Saudita : 'Non si ripeterà l'embargo petrolifero del '73' : 'Speriamo che il mondo affronti la crisi politica con saggezza e eserciteremo la nostra saggezza sia sul piano politico che su quello economico, …, Il mio ruolo di ministro dell'Energia è quello di ...

Jamal Khashoggi - Arabia Saudita : "È stato ucciso"/ Ultime notizie - "strangolato" : Erdogan - "Riveleremo tutto" : Jamal Khashoggi, Arabia Saudita: "È stato ucciso". Ultime notizie Ryad, il dissidente è stato "strangolato": premier Turchia Erdogan, "Riveleremo tutto"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Perché Trump non vuole mollare l’Arabia Saudita : Nonostante sia una monarchia islamica ultraconservatrice dove i diritti umani non esistono, e nonostante l'omicidio di Jamal Khashoggi: non c'entra solo il petrolio The post Perché Trump non vuole mollare l’Arabia Saudita appeared first on Il Post.

L'Arabia Saudita ammette : "Kashoggi ucciso nel nostro consolato" : A 18 giorni dalla scomparsa, L'Arabia Saudita ammette per la prima volta che il giornalista dissidente Jamal Khashoggi è morto nel consolato del Regno a Istanbul, in Turchia. L'annuncio è arrivato nella notte italiana, tramite la tv di Riad. Sarebbe stato ucciso durante una lite, "in una colluttazione". Per il presidente Donald Trump si tratta di "una spiegazione credibile" e le dichiarazioni dei sauditi sulle circostanze della ...

Morte Khashoggi – A rischio il match fra Nadal e Djokovic in Arabia Saudita : ecco tutti i dettagli : La sfida del prossimo 22 dicembre fra Nadal e Djokovic, da disputare in Arabia Saudita, potrebbe essere a rischio cancellazione: la Morte di Jamal Khashoggi rischia di far saltare tutto Il prossimo 22 dicembre, in Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, si terrà il King Salman Tennis Championship, un evento di tennis nel quale si affronteranno due grandi nomi del tennis mondiale del calibro Rafael Nadal e Novak Djokovic. L’evento però ...

Khashoggi - Arabia Saudita ammette : "Ucciso in una colluttazione"/ Ultime notizie - "tentò la fuga dal Consolato" : Khashoggi, sauditi “Ucciso nel consolato”. Ultime notizie, Riad esce per la prima volta allo scoperto ammettendo che il giornalista sia stato ammazzato: il cerchio si stringe(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:54:00 GMT)

Omicidio Khashoggi - l’Arabia Saudita ammette : “Il giornalista è stato ucciso nel nostro consolato a Istanbul” : Di fronte alle richieste sempre più pressanti di chiarimenti da parte della comunità internazionale, e minacciata di sanzioni dal suo maggiore alleato, gli Usa, l’Arabia Saudita ha ammesso che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso “per errore in una colluttazione”, durante un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma sulla ...

KHASHOGGI - Arabia Saudita AMMETTE “È STATO UCCISO”/ Ultime notizie - le reazioni di Trump e Pompeo : KHASHOGGI, sauditi “Ucciso nel consolato”. Ultime notizie, Riad esce per la prima volta allo scoperto AMMETTEndo che il giornalista sia STATO ammazzato: il cerchio si stringe(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:26:00 GMT)

L’Arabia Saudita ha ammesso che Khashoggi fu ucciso nel consolato a Istanbul : Ma sostiene sia successo durante una rissa, e ha arrestato e licenziato i presunti responsabili discolpando completamente Mohamed Bin Salman The post L’Arabia Saudita ha ammesso che Khashoggi fu ucciso nel consolato a Istanbul appeared first on Il Post.