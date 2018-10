L’Allieva 2 | tutti i personaggi

Ascolti tv - L’Allieva in replica vince su tutti : Giunge al termine il ciclo di repliche de L’allieva, la fiction campione di Ascolti di Rai1 interpretata da Alessandra Mastronardi (che ha visto esaudite le sue speranze per quanto riguarda l’affetto del pubblico), Lino Guanciale, Dario Aita, Michele Di Mauro fra gli altri. Il gran finale della prima stagione (in trepidante attesa per la seconda) ha vinto la gara degli Ascolti della serata di domenica 2 settembre 2018, con 3.265.000 ...