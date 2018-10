L' Allieva 2 | trama episodi ' Le ossa della principessa' e ' Il tempo di un battito'

Blastingnews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Da questa sera, giovedì 25 ottobre, andrà in onda su Rai 1 la fiction 'L'2', diretta da Fabrizio Costa e con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, per un totale di sei nuovi appuntamenti in prima serata. In questa seconda edizione, la giovane Alice Allevi inizierà il nuovo anno di specializzazione presso l'istituto di medicina legale. Anche se un po' più matura, la specializzanda continuerà ad avere la testa tra le nuvole. Anche il rapporto tra la Allevi ed il suo mentore, il dottor Claudio Conforti, resterà altalenante: i due infatti, pur continuando ad essere attratti reciprocamente, avranno altre divergenze. Inoltre, la situazione si complicherà ulteriormente a causa dell'arrivo del PM Sergio Einardi (Giorgio Marchesi): tra lui ed Alice nascerà un certo feeling, mentre con Conforti ci sarà una certa ostilità, tra l'altro i due si conoscevano già. 'Le...